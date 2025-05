El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este miércoles en el Congreso de los Diputados «estado genocida» a Israel y asegura que desde el Ejecutivo no comerciarán con este país, después de que el diputado de ERC, Gabriel Rufián, le acusara de mercadear con los israelíes.

«Le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un estado genocida, no lo hacemos. Creo que el otro día desde esta tribuna explicité de qué estamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad», ha afirmado Pedro Sánchez en la sesión de control de la Cámara Baja.

Sánchez ha utilizado por primera vez en las Cortes Generales la denominación de «estado genocida» para referirse a Israel. De esta manera, usa las mismas palabras con las que sus socios independentistas de Esquerra Republicana se refieren a la nación de Oriente Medio. Rufián, diputado de ERC, ha señalado al Gobierno nacional por «comerciar con un estado genocida como Israel», pero también por «repartirse los jueces con la derecha» y «dejar que se carguen la reducción de la jornada laboral».

Cabe destacar que Sánchez y su Gobierno se han posicionado del lado de Palestina en el conflicto con Israel, que tuvo su germen en el atentado de Hamás, grupo terrorista por la liberación palestina, el 7 de octubre de 2023. Aquel día, coincidente con el 50 aniversario de la Guerra del Yom Kippur, el ataque en territorio israelí causó la muerte de 1.400 personas, entre las que se encontraban dos ciudadanos españoles, y supuso el secuestro de otras 252.

Sánchez se enfrenta a Israel

En pro de mantener a salvo el Gobierno de Coalición y ante la amenaza de Izquierda Unida de dinamitarlo, Pedro Sánchez decidió hace unas semanas dar marcha atrás y rescindir el contrato de adquisición de balas a Israel por valor de más de 6 millones de euros. En primera instancia, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, autorizaba el compromiso con el ahora denominado por Sánchez «estado genocida», en una decisión unilateral que hizo públicas las discrepancias entre PSOE y Sumar, coalición de partidos que incluye a IU.

La «crisis de gobierno más importante de esta legislatura», como se definió desde sumar, llevó a Pedro Sánchez a buscar una solución para enmendar la decisión de Marlaska y rescindir el contrato armamentístico, como prometió el presidente a sus socios de Gobierno después de que en octubre de 2024 se hiciera público que España iba a ejecutar la compra millonaria de balas israelíes por valor de 6’6 millones de euros, sin notificárselo al partido de Yolanda Díaz.

Israel respondió a la decisión de manera negativa, tras la ruptura del contrato, y en un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores expresaba su «condena firme» a la decisión de Pedro Sánchez «El Gobierno español está sacrificando consideraciones de seguridad por motivos políticos y continúa poniéndose al lado equivocado de la historia, contra el Estado judío, que se defiende de ataques terroristas en siete frentes», indicaron.