Israel intercepta una veintena de misiles de Líbano y derriba una aeronave iraní en su espacio aéreo

El Ejército de Israel ha detectado una veintena de misiles lanzados desde Líbano hacia la zona de Haifa (ciudad al noroeste del territorio israelí). Aunque la mayoría de los lanzamientos fueron «interceptados» por las defensas aéreas, mientras que el resto de proyectiles cayó en una zona abierta sin llegar a causar «daños».

Durante la madrugada de este viernes también ha informado de la infiltración de una «aeronave hostil» que se ha activado en el área del valle de Beit Shan, en el extremo nororiental del país, señalando que la Fuerza Aérea la interceptó con «éxito». Según señalan las autoridades israelíes, esta nave ha sido lanzada por «milicias proiraníes».

Estos últimos acontecimientos se dan en el marco de la ofensiva israelí contra posiciones de Hezbolá en Líbano. Desde mediados de septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han recrudecido sus ataques en territorio libanés, incluida Beirut, donde han confirmado la muerte de gran parte de la cúpula de la organización terrorista Hezbolá, incluido su líder, Hassan Nasralá.

En esta misma línea, Israel ha eliminado este jueves al terrorista Abdelaziz Salha, uno de los implicados en el linchamiento de dos militares israelíes en el año 2000, durante la Segunda Intifada. El palestino ha muerto en la Franja de Gaza a consecuencia de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la ciudad de Deir al Balá.

Según han comunicado las autoridades israelíes, «el terrorista Abdelaziz Salha estuvo implicado durante los últimos años en dirigir actividades terroristas en Judea y Samaria, (Cisjordania en su nombre bíblico), y siguió participando en actividades terroristas».

El nombre y la cara de Abdelaziz Salha copó la prensa internacional en el año 2000, en el contexto de la Segunda Intifada, la oleada de violencia desatada en Palestina e Israel el 29 de septiembre de ese año a raíz de la visita del líder de la oposición israelí (Ariel Sharón) a la mezquita de Al-Aqsa de Cisjordania y el exterior del recinto de la Cúpula de la Roca.

🔴We eliminated terrorist Aziz Salha, who took part in the Ramallah lynching in Oct. 2000, in the area of Deir El Balah in central Gaza.

Salha took part in the brutal lynching of Sergeant First Class (Res.) Yosef Avrahami and Corporal (Res.) Vadim Norzhich in Ramallah in 2000.… pic.twitter.com/NHWw8pF2IO

— Israel Defense Forces (@IDF) October 3, 2024