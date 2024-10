Muere en Gaza el terrorista Abdelaziz Salha que linchó a 2 militares de Israel en la Segunda Intifada

Israel ha eliminado este jueves al terrorista Abdelaziz Salha, uno de los implicados en el linchamiento de dos militares israelíes en el año 2000, durante la Segunda Intifada. El palestino ha muerto en la Franja de Gaza a consecuencia de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la ciudad de Deir al Balá.

Según han comunicado las autoridades israelíes, «el terrorista Abdelaziz Salha estuvo implicado durante los últimos años en dirigir actividades terroristas en Judea y Samaria [Cisjordania en su nombre bíblico] y siguió participando en actividades terroristas».

El nombre y la cara de Abdelaziz Salha copó la prensa internacional en el año 2000, en el contexto de la Segunda Intifada, la oleada de violencia desatada en Palestina e Israel el 29 de septiembre de ese año a raíz de la visita del líder de la oposición israelí (Ariel Sharón) a la mezquita de Al-Aqsa de Cisjordania y el exterior del recinto de la Cúpula de la Roca.

La población palestina interpretó la presencia de Ariel Sharón en la zona como una provocación, dado que se produjo en pleno debate sobre el futuro de Jerusalén tras la cumbre de Camp David. La violencia se disparó al día siguiente, cuando cientos de musulmanes se reunieron para apedrear a los judíos congregados ante el Muro de las Lamentaciones, un altercado en el que la policía israelí abrió fuego para proteger a los fieles hebreos y mató a siete palestinos.

Un par de semanas después la violencia no había cesado y dos soldados reservistas israelíes se adentraron accidentalmente en Ramala (Cisjordania). La policía palestina los detuvo y el rumor de que había dos militares israelíes infiltrados en la comisaría se extendió como la pólvora, hasta el punto de que más de 1.000 palestinos acudieron a las puertas del edificio para reclamar que les mataran.

Los reservistas murieron a consecuencia del linchamiento, tras recibir una paliza y puñaladas. Los destriparon y quemaron el cuerpo de uno de ellos. Los periodistas italianos que cubrían la Segunda Intifada lograron captarlo en vídeo -los palestinos rompieron los equipos de otros corresponsales- y el brutal momento se retransmitió en televisiones de todo el mundo.

Salha, uno de los implicados en el salvaje linchamiento, protagonizó una fotografía que también circuló por todas partes: aparecía en la imagen con las manos llenas de sangre de los soldados. Había apuñalado a uno de ellos varias veces y mostraba las manos orgulloso en la foto.

El terrorista fue encarcelado, aunque lo liberaron en 2011 y lo enviaron a Gaza, tras un acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para liberar al soldado Gilad Shalit, al que los terroristas del Movimiento de Resistencia Islámica habían raptado en junio de 2006.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet seguirán eliminando y persiguiendo a terroristas de Hamás en el pasado y en el presente y a cualquiera que amenace a los ciudadanos del Estado de Israel», han declarado este jueves las autoridades israelíes tras eliminar a Salha.

🔴We eliminated terrorist Aziz Salha, who took part in the Ramallah lynching in Oct. 2000, in the area of Deir El Balah in central Gaza.

Salha took part in the brutal lynching of Sergeant First Class (Res.) Yosef Avrahami and Corporal (Res.) Vadim Norzhich in Ramallah in 2000.… pic.twitter.com/NHWw8pF2IO

— Israel Defense Forces (@IDF) October 3, 2024