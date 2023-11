Un carguero alquilado por el empresario israelí Rami Unger ha sido secuestrado este domingo por los terroristas yemeníes houthis en el mar Rojo. Israel ha acusado a Irán de orquestar el secuestro del carguero, también responsable de financiar a grupos terroristas, como Hamás y Hezbollah. El carguero, Galaxy Leader, con bandera de las islas Bahamas y una tripulación de 25 marineros, ha zarpado del puerto de Turquía con destino a India.

La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha condenado el secuestro destacando que «éste es otro acto de terrorismo iraní que expresa avance en la agresión de Irán contra los ciudadanos del mundo libre, y crea implicaciones internacionales en relación con la seguridad de las rutas marítimas mundiales».

El portavoz de los terroristas yemeníes houthis, alineados con Irán, Yahya Sarea, ha advertido que atacarán todos los barcos que sean propiedad, estén operados por empresas israelíes o lleven bandera israelí. «Todos los barcos que pertenezcan al enemigo israelí o que tengan tratos con él se convertirán en objetivos legítimos», han afirmado los terroristas houthis, que han reivindicado este secuestro en represalia a la repuesta de Israel en la Operación Espadas de Hierro después de la masacre de los terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre.

⚡️🇾🇪🇮🇱⛴ Yemen’s Houthis reportedly take control over Israeli-owned ship.

Vehicles carrier Galaxy Leader (left pic) travelling across Red Sea (right map) when boarded, with unverified reports that ship and its 22 crew now sailing toward Yemeni coast.

Capture comes just hours… pic.twitter.com/9Q8nWRGdFD

— The Thread Man 🧵🙋🏻‍♂️ (@trustythreadman) November 19, 2023