Hezbolá lanza un ataque contra la casa de Netanyahu en Israel

La casa de Benjamin Netanyahu en Israel ha sido el objetivo de un ataque lanzado desde el sur de Líbano, tal y como ha denunciado el país hebreo este sábado, que ha atribuido la autoría a Hezbolá. Se trata del domicilio del primer ministro israelí ubicada en la localidad de Cesarea. Sobre ésta se ha lanzado esta madrugada un ataque con un avión no tripulado que ha resultado fallido, según ha denunciado la oficina del mandatario. Se ha acordonado la zona y se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad.

Las primeras investigaciones reveladas por Israel apuntan que el dron con el que se pretendía atentar contra la vivienda de Benjamin Netanyahu ha partido desde Líbano, concretamente desde el sur. Sin embargo, el avión no tripulado impactó finalmente en el barrio costero de la ciudad, sin dejar ninguna víctima. Por el momento, las autoridades israelíes no han ofrecido más detalles al respecto.

Lo que sí que se ha aclarado desde la oficina del primer ministro es que el matrimonio Netanyahu no se encontraba en el domicilio, objetivo del atentado frustrado, en el momento del ataque.

Por su parte, el Ejército israelí ha confirmado también que nadie ha resultado herido, a la vez que ha señalado que se han interceptado otros dos objetos voladores no tripulados.

Por otro lado, esta misma mañana se ha declarado una alerta aérea al sur de Tel Aviv, a 55 kilómetros de la ciudad portuaria. La alerta saltó al percatarse del acercamiento de un dron al distrito de Glilot, lugar en el que se encuentran dos importantes centros de Inteligencia, uno de ellos la sede del Mossad.

Asimismo, las sirenas han sonado en varias poblaciones del norte de Israel durante las últimas horas, según ha detallado también el Ejército. Entre ellas se incluye la ciudad de Tiberíades, en la costa occidental del Mar de Galilea.

El teniente coronel Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), declaró este viernes que las «estimaciones más conservadoras» apuntan a que al menos 1.500 miembros de Hezbolá han sido abatidos en ataques enmarcados en la operación israelí en Líbano.

«Supongo que hay más y no lo sabemos», ha manifestado Halevi durante una reunión con militares de la brigada Golani, desplegada en el sur de Líbano. El máximo responsable militar de Israel ha subrayado los «muy importantes logros» alcanzados por el Ejército de Israel en su ofensiva contra partido-milicia chií.

El teniente coronel ha aprovechado para celebrar que Israel ha «eliminado todo el nivel de mando superior», y se ha dirigido a los militares para reconocerles su labor en esta misión en concreto: «Vosotros estáis eliminando a todo el nivel de mando local (en el sur de Líbano)».

Halevi también ha hecho alusión a Irán como principal apoyo de los terroristas de Hezbolá. Ha acusado al régimen iraní de ser incapaz de entender qué está ocurriendo en Líbano para que la milicia islamista -«el brazo central sobre el que se ha construido»- sume bajas todas las semanas.

Approx. 55 projectiles have been launched by Hezbollah toward Haifa and northern Israel this morning, causing hundreds of thousands of Israelis to spend their weekend running to shelter. pic.twitter.com/RYxRRZHI1Q

— Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2024