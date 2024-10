Israel demuestra con fotos que armas antitanque fabricadas en España han acabado en manos de Hezbolá

La inteligencia israelí está analizando el hallazgo de munición antitanque para cañones M40 cuya designación (CSR-106) apunta a su fabricación en España. El armamento fue hallado en manos de milicianos de Hezbolá, oculto en una vivienda civil, durante un golpe del Ejército de Israel contra el grupo terrorista en Líbano el pasado día 11. Los proyectiles, que todo apunta a que fueron entregados a Hezbolá por su patrocinador Irán, fueron fabricados por la firma española Santa Bárbara Sistemas.

Según confirman a OKDIARIO fuentes del Estado de Israel, el hallazgo se produjo hace sólo unos días en una vivienda civil del sur del Líbano que Hezbolá utilizaba para ocultar armas. Las imágenes del arsenal las hizo públicas el teniente coronel israelí Nadav Shoshani, portavoz internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

RAW FOOTAGE: Today, I was at a Hezbollah post in southern Lebanon along with a number of journalists. Seeing the reality of southern Lebanon with my own eyes, seeing how Hezbollah embeds itself within houses, was baffling.

Watch until the end to see what they used this home… pic.twitter.com/SXNz7LQ5gU

— LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) October 11, 2024