Si hace unos días ya se vieron las primeras imágenes de los lanzacohetes antitanque C-90 enviados por España a Ucrania, ahora ya se ha podido comprobar que han entrado en acción. Un reportaje de una televisión local muestra el día a día de una patrulla ucraniana a la caza de carros de combate y blindados rusos, y entre el material que portan se encuentran esos C-90 de fabricación española. También están presentes entre el material de los defensores de Odesa, que ya se preparan para un posible asalto anfibio de las tropas rusas.

Las imágenes proceden de un reportaje emitido por Radio Liberty Ukraine, un medio nacional ucraniano cuyos reporteros se han empotrado entre las patrullas del ejército ucraniano que tienden emboscadas a los convoyes rusos a las afueras de Kiev.

A los especialistas en armamento no se les ha pasado por alto un detalle: uno de los miembros de esta patrulla lleva a sus espaldas un C-90 español. Posiblemente, el arma antitanque más liviana de cuantas operan en estos momentos los miembros de las fuerzas armadas ucranianas: sólo 5 kilogramos de peso.

Radio Liberty Ukraine have shared some footage from a patrol around Kyiv (no date). The patrol are equipped with a mix of anti-armour weapons including RPG-7s, NLAW, and Spanish C90-CR-AM (M3.5) dual-purpose.

In this still we can see on the right the C-90. 1/ pic.twitter.com/cXsP9vp2Bv

