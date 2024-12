Hospitalizado el ex presidente de EEUU Bill Clinton

El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, fue ingresado este lunes en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown, en Washington, tras detectarse fiebre mientras se sometía a unas pruebas médicas. Según los profesionales del centro, decidieron mantenerlo hospitalizado para un monitoreo más detallado de su estado de salud.

La noticia fue confirmada por Ángel Ureña, subdirector de gabinete del ex mandatario, quien compartió un comunicado a través de las redes sociales: «El ex presidente sigue de buen ánimo y agradece profundamente la excelente atención que está recibiendo». Se espera que Clinton reciba el alta médica en los próximos días para pasar la Navidad junto a sus seres queridos.

Bill Clinton, el 42º presidente de Estados Unidos entre 1993 y 2001, cuenta con un extenso historial médico. A sus 78 años, ha enfrentado varios problemas de salud desde que dejó la Casa Blanca. Con tan solo 46 años, se convirtió en el tercer presidente más joven en la historia del país.

En 2004, Clinton fue sometido a una cirugía de bypass múltiple después de experimentar dolores en el pecho y dificultades para respirar. Apenas un año después, en 2005, volvió a los quirófanos debido a un pulmón parcialmente colapsado. Tras este episodio, logró estabilizar su salud durante un periodo de cinco años, hasta que en 2010 le implantaron stents coronarios para tratar bloqueos en sus arterias.

Estos sustos médicos llevaron al ex presidente a realizar importantes cambios en su estilo de vida, incluyendo la adopción de una dieta vegana. Esta decisión no sólo le ayudó a bajar de peso, sino que también mejoró su condición física general. No obstante, en 2021 volvió a enfrentar una nueva complicación médica. Fue hospitalizado durante seis días en California debido a una infección urinaria que derivó en sepsis, una afección potencialmente mortal.

En recuperación y optimista

A pesar de estos antecedentes, Bill Clinton ha mostrado una buena actitud en su lucha por mantener una buena calidad de vida. Aunque la actual hospitalización ha generado preocupación entre sus seguidores, las declaraciones de su equipo transmiten optimismo respecto a su pronta recuperación.

Se espera que Clinton continúe recibiendo el cuidado necesario en los próximos días y que pueda retomar su rutina normal antes de que finalice el año. Su equipo también ha aprovechado la oportunidad para agradecer las muestras de apoyo recibidas por parte del público y de diversas personalidades políticas.