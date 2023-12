El hijo de uno de los líderes terroristas de Hamás se ha gastado 22.430 dólares en joyas

Las Fuerzas de Defensa de Israel han difundido los recibos de compra del hijo del terrorista de Hamás, Ismail Haniyeh, el cual se ha gastado 22.430 dólares en joyas. Estos comprobantes se han encontrado durante uno de los registros de las viviendas de los terroristas. El hijo de este líder terrorista de Hamás, Maaz Haniyeh, que vive en Qatar con su padre y otros líderes terroristas, es conocido en Gaza como «el padre del sector inmobiliario» por su colección de villas y edificios. Lleva un estilo de vida de playboy en Turquía, y este año ha conseguido la nacionalidad turca, que le permite viajar por diferentes países del mundo, al contrario que la población palestina de la Franja de Gaza.

$22,430 worth of jewelry could have been put toward the purchase of fuel, electricity, water, etc…

While the son of Hamas’ head of the political bureau, Ismail Haniya, is purchasing thousands of dollars of luxury jewelry, Gazan civilians are left with nothing.

Here are the… pic.twitter.com/2sgecR0QQZ

— Israel Defense Forces (@IDF) December 8, 2023