Harvard contrata a la drag queen ‘Puta de Vagistán’ como profesora de estudios de género y sexualidad

La Universidad de Harvard ha contratado al profesor Kareem Khubchandani, que es también una artista drag queen -conocida como LaWhore Vagistan (Puta de Vagistán) como profesora visitante de estudios de género y sexualidad. Va a dirigir el programa Etnografía queer en el otoño y Paulitics: Drag, Race y Deseo y Etnografía queer en el semestre de primavera, según ha anunciado la escuela de la Ivy League.

Harvard dio la bienvenida a la drag queen LaWhore Vagistan en un comunicado a la comunidad universitaria y reveló que el profesor visitante enseñará en el programa de Estudios de Género y Sexualidad gracias al Caucus de Género y Sexualidad de Harvard.

El profesor Khubchandani ha convertido a su personaje drag queen Whore Vagistani en parte integral de su pedagogía. Da conferencias bajo el nombre de LaWhore, que ha sido un proyecto personal durante más de una década, del que incluso surgió un video musical titulado Sari.

En una entrevista al personaje drag publicada por Johns Hopkins University Press en 2015, Khubchandani reveló el origen de su polémico nombre artístico.

«Me llamo LaWhore Vagistan, y mis pronombres preferidos son ‘ella’ o ‘tía’. Elegí ‘LaWhore’ porque mi familia es de origen pakistaní: Lahore es una ciudad importante en Pakistán», dijo la drag queen que dará clases en Harvard

“Y Vagistan, porque veo el subcontinente como un solo, grande y hermoso Vag…istan”, escribió en la autoentrevista.