Harris y Walz concederán su primera entrevista en campaña y será a la izquierdista CNN

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, candidata a la Casa Blanca, y el gobernador de Minnesota Tim Walz, compañero de ticket de Harris, han concedido la primera entrevista desde el inicio de su campaña, que será a la cadena izquierdista CNN, la cual se emitirá este jueves a las 21:00 horas (3:00 horas en España), en horario de máxima audiencia, según ha anunciado la propia cadena. Esta entrevista se marca en rojo debido a que Kamala Harris lleva semanas evitando a los periodistas. Sus estrategas temen lo peor por su falta de preparación para responder a preguntas que no están pactadas y sus malas dotes de oratoria, que contrastan con la accesibilidad que siempre ha ofrecido el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los periodistas. Además, llama la atención que Harris no haya querido conceder la entrevista en solitario y vaya a hacerla con Tim Walz.

La entrevista, que será realizada por la periodista Dana Bash, corresponsal política jefe y presentadora de CNN, se emitirá desde el estado indeciso (swing state) de Georgia, donde la cadena tiene su sede central. El especial, titulado La primera entrevista: Harris & Walz – Una exclusiva de CNN Exclusive, se emitirá en directo para los abonados a la televisión de pago a través de CNN.com, CNN connected TV y aplicaciones móviles el 29 de agosto. El encuentro también estará disponible bajo demanda a partir del viernes 30 de agosto para los abonados a la televisión de pago a través de CNN.com, CNN connected TV y aplicaciones móviles, y plataformas de operadores de cable.

Harris ha elegido la cadena izquierdista CNN para pasar esta prueba, donde no se espera que le hagan ninguna pregunta incómoda. En cambio, Harris está por ver si la vicepresidenta va a conseguir con este encuentro zanjar el amplio debate que se había creado en torno a su obsesión por evitar a los periodistas.

El equipo de campaña Harris-Walz siempre ha defendido la falta de encuentros con los periodistas, debido a la naturaleza acelerada de su candidatura tras aliarse con el ex presidente Barack Obama, la ex portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros líderes del Partido Demócrata para echar al presidente Joe Biden de la carrera tras su desastroso debate, precisamente también celebrado en la cadena CNN en Atlanta (Georgia).

En cambio, los detractores de Harris han criticado que la vicepresidenta, especialmente Trump, se esconde del escrutinio de los periodistas, debido a que no tiene propuestas políticas sólidas en materia de economía, inmigración o seguridad.

Por eso, Harris se ha decantado por la izquiesta CNN, donde espera que la presentadora Dana Bash no le haga preguntas demasiado complicadas. Harris no ha querido aparecer en la ultraizquierdista MSNBC, debido a que se podía volver en su contra y además ya tiene ganada a su audiencia.

En cambio, su equipo desconfía de la cadena Fox News, debido a que saben que Harris nunca hubiera sobrevivido a un lance con ninguno de sus periodistas. ABC News ya está organizando el debate del próximo mes entre Harris y Trump, y CBS News organizará el debate vicepresidencial del 1 de octubre entre Walz y el compañero de ticket de Trump, el senador J. D. Vance de Ohio. Por ello, CNN y Dana Bash han parecido la mejor de las opciones.