El 72% de los estadounidenses quiere que Biden renuncie, según la primera encuesta tras el debate

«Biden no tiene ni la salud mental ni la capacidad cognitiva para ser presidente», según la devastadora primera encuesta oficial publicada después del desastroso debate del demócrata el jueves, hecha por la cadena liberal CBS News/You Gov. Los datos que han salido a la luz este domingo revelan que el 72% de los estadounidenses quiere que Biden abandone la carrera presidencial.

Dentro de esta cifra, la encuesta incluye un sorprendente 46% de demócratas que considera que el presidente Joe Biden no debe presentarse a la reelección.

En caso de que el resultado de esta encuesta se repita en otros estudios de opinión, significará el fin de la carrera presidencial de Biden, debido a la presión que ejercerán los grandes donantes si ven que no tiene posibilidades para convencer al público de que se encuentra en plenas facultades mentales.

Todos contra Biden

Poco a poco, Biden ha perdido apoyos en los últimos días dentro del Partido Demócrata, aunque no lo han expresado de forma pública. Poco a poco, las grietas han empezado a agrandarse. Los donantes. Los congresistas. Los senadores. El personal de la Casa Blanca.

La senadora demócrata por Wisconsin Tammy Baldwin, que se enfrenta a una dura reelección contra un republicano respaldado por Trump, ha sido una de las primeras en distanciarse de Biden: «Tammy Baldwin tiene us propia campaña y trabaja por los votantes de Wisconsin», ha destacado su portavoz de campaña, Andrew Mamo, que de manera escueta sí ha destacado que «Tammy apoya al presidente».

El desastroso debate de Biden ha hecho desvanecerse las expectativas demócratas de recuperar la Cámara de Representantes y sacar más escaños en el Senado, debido a que en un principio estas elecciones deberían beneficiar al partido que se encuentra en la Casa Blanca. Pero, no con un Biden con problemas de salud mental y cognitivos.

Los propios ayudantes actuales y anteriores de la Casa Blanca han empezado a preguntarse si Biden podría cumplir un segundo mandato. «Es hora de que Joe se vaya», ha señalado, Chandler West, subdirector de fotografía de la Casa Blanca desde enero de 2021 hasta mayo de 2022, en un mensaje en redes sociales, que después ha retirado: «Conozco a muchas de estas personas y cómo funciona la Casa Blanca. Dirán que tiene un ‘resfriado’ o que acaba de pasar una ‘mala noche’, pero durante semanas y meses, en privado, todos han dicho lo que vimos anoche: Joe no es tan fuerte como hace un par de años», ha escrito West en un mensaje en redes sociales, que después ha retirado, como se ha indicado con anterioridad, utilizando las justificaciones de las que después se ha servido la Casa Blanca.

Sin duda ha sorprendido la decisión del Consejo Editorial del periódico The New York Times, solicitando su salida en un artículo de opinión, que se marca en rojo debido a que el rotativo lleva décadas defiendo las iniciativas demócratas y a sus políticos, para los que suele pedir el voto en el tradicional endorsement. Este domingo, David Reminck, el director de la prestigiosa revista liberal The New Yorker, que siempre se ha mostrado al lado del Partido Demócrata y sus iniciativas, ha pedido también en un artículo que Biden abandone la carrera.