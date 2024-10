Harris plagió al menos una docena de secciones de su libro de 2009 según una investigación

La vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a las elecciones presidenciales, ha sido acusada de plagiar algunas partes de su libro de 2009 Smart on Crime: A Career Prosecutor’s Plan to Make Us Safer, que escribió con Joan O’C Hamilton: copió párrafos enteros de Wikipedia, incluyó otros sin citar las fuentes y, en cambio, en otros se inventó las atribuciones. El analista conservador Christopher Rufo ha publicado este lunes en su página web una entrada, donde detalla este plagio, titulada El problema de plagio de Kamala Harris: la vicepresidenta parece haber aerotransportado secciones de su libro, Smart on Crime. Rufo atribuye al conocido cazador de plagios Stefan Weber la identificación de «más de una docena de fragmentos de plagio». En total, se identifican 27 fragmentos plagiados en un informe de 49 páginas.

Las acusaciones han suscitado un intenso debate en Internet. Los partidarios de Harris han acusado a Rufo de intentar crear suscitar polémica para obtener beneficios políticos, mientras que sus detractores han expresado su indignación por las afirmaciones.

No es la primera vez que Harris se enfrenta a críticas por su libro. Durante su carrera presidencial de 2020, los críticos contrastaron su pasado como fiscal y cuestionaron que las posturas planteadas en el libro Smart on Crime no se alineaban con el trabajo que había hecho cuando era fiscal de San Francisco. En esta ocasión, diferentes medios de comunicación en Estados Unidos se han hecho eco de estas acusaciones. Incluso, el periódico The New York Times se ha hecho una revisión, reconociendo los plagios, los cuales se han descrito como «errores no serios» debido al tamaño del libro de Harris.

Smart on Crime, que tiene un total de 248 páginas, fue escrito en el período previo a la campaña de Harris para fiscal general de California, cuando era fiscal de San Francisco. Según su descripción, el libro «echa por tierra las viejas distinciones arraigadas en falsas opciones y mitos» y «presenta soluciones prácticas para hacer que el sistema de justicia penal sea verdaderamente -no sólo retóricamente- duro».

En el documento elaborado por Weber se muestra que la candidata demócrata extrajo una sección entera de un texto de un artículo de la agencia de noticias Associated Press, publicado en abril de 2008 sobre los bajos índices de graduación. En otra sección del libro, Harris incluyó amplias secciones de un comunicado de prensa del John Jay College of Criminal Justice casi textualmente sin atribución.

El conocido cazador de plagios ha hecho una comparación en paralelo, como se puede ver abajo, mostrando que Harris tomó parte de su libro de Wikipedia sin citar de forma adecuada la enciclopedia en línea como su fuente.

We can begin with a passage in which Harris discusses high school graduation rates. Here, she lifted verbatim language from an uncited AP/NBC News report: pic.twitter.com/pZv5mD3m5t — Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) October 14, 2024

Otro ejemplo incluye lenguaje copiado directamente de un informe de la Oficina de Asistencia Judicial sobre estadísticas de delincuencia de West Palm Beach.

In another section of the book, Harris, without proper attribution, reproduced extensive sections from a John Jay College of Criminal Justice press release. She and her co-author passed off the language as their own, copying multiple paragraphs virtually verbatim. Here is the… pic.twitter.com/9FpsxQE8Sz — Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) October 14, 2024

«Algunos de los pasajes que [Weber] destacó parecen contener transgresiones menores -reproducción de pequeñas secciones de texto; parafraseo insuficiente-, pero otros parecen reflejar infracciones más graves, similares en gravedad a las encontradas en la tesis doctoral de la presidenta de Harvard, Claudine Gay», escribió Rufo.

Harris aún no ha respondido públicamente a estas últimas acusaciones. En cambio, sí se han pronunciado el compañero de ticket de Donald Trump, J. D. Vance, y el hijo del candidato republicano: «Hola, soy J. D. Vance, escribí mi libro, no como Kamala, que lo copió de Wikipedia», ha indicado este lunes el senador de Ohio.

Hi, I’m JD Vance. I wrote my own book, unlike Kamala Harris, who copied hers from Wikipedia. https://t.co/tkZvK8LrI3 — JD Vance (@JDVance) October 14, 2024

El hijo mayor de Trump, Donald Trump Junior, también se ha pronunciado, destacando que «como todo lo demás, el libro de Kamala también parece falso», en referencia sin mencionarlos de forma a todos los cambios de opinión de Kamala Harris sobre sus posturas políticas.

Oh oh. Like everything else about Kamala Harris it seems her book is fake too. https://t.co/yTWls0x0It — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 14, 2024

En cambio, estas nuevas acusaciones de plagio se suman no sólo a los cambios de opinión de Kamala Harris en sus políticas izquierdistas para atraer a los votantes de clase media, sino también a las mentiras de su número 2 Tim Walz, el gobernador de Minnesota. Walz ha mentido sobre estar desplegado en Afganistán y ser veterano de guerra de la Operación Libertad Duradera, como llama el Pentágono a la guerra de este país, y sobre haber estado en Hong Kong durante las protestas de la plaza de Tiananmén.