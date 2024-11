El gurú de Bush cree que Trump ganará los estados demócratas de Virginia, Nuevo México y New Hampshire

El gurú del ex presidente de George W. Bush Karl Rove, arquitecto de la estrategia del republicano para ganar en 2000 y 2004, ha reconocido en la cadena Fox este martes, día de las elecciones presidenciales, que el ex presidente Donald Trump tiene incluso posibilidades de ganar Virginia, Nuevo México y Nuevo Hampshire. Estos estados han votado en los últimos años a los demócratas. Virginia desde 2008. New México tiene una gran tradición de votar a los demócratas. En los últimos 28 años sólo ha votodo a los republicanos en 2004. Entonces, ganó George W. Bush. Mientras, en New Hampshire en los últimos años han ganado los demócratas. Bush sólo ganó en 2000 en lo últimos 28 años.

Estos estados votaron a Hillary Clinton en las elecciones de 2016, cuando Trump arrasó en las elecciones. «Obviamente, vieron algo en tres estados que no se vio en general porque en los últimos días de la campaña, el ex presidente de Estados Unidos fue a Salem, Virginia, Albuquerque, Nuevo México, y su compañero de ticket fue a New Hampshire», ha explicado Karl Rove de la estrategia de Donald Trump en estas elecciones presidenciales. En los últimos días, el republicano ha estado en Virginia y México, en vez de centrarse en los estados indecisos (Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Nevada, Pensilvania, Michigan y Wisconsin).

Karl Rove ha destacado que Trump ha llamado la atención de Nuevo México, estado fronterizo con los votantes hispanos. Rove ha considerado esta visita una muestra de la fortaleza de Trump en los estados indecisos, donde ha ido en las últimas semanas por delante en la media de las encuestas.

Donald Trump ha ido en las últimas semanas por delante en las encuestas en los estados indecisos. Tomando como guía las encuestas, Trump ganaría debido al voto electoral, ya que va por delante en los sondeos en Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania. Mientras, Harris los últimos días ha ido por delante en los estados de Michigan y Wisconsin, tres estados del Muro Azul (Blue Wall).

Si tomamos como guía las encuestas de EEUU de cada estado, Trump vencería debido al sistema del Colegio Electoral. Trump ganaría las elecciones con 287 votos electorales. Harris se quedaría con 251 votos electorales.

El sistema del Colegio Electoral permite que los votos de ciertos estados tengan un peso crucial en la elección. En lugar de ganar directamente por el número total de votos, los candidatos deben conquistar estados estratégicos para obtener los 270 votos electorales necesarios. En 2016, Trump logró derrotar a Hillary Clinton precisamente por esta razón, obteniendo la mayoría en estados clave, aunque perdió el voto popular por casi tres millones de votos.

En un escenario hipotético para 2024, la situación podría repetirse. A pesar de que Kamala Harris podría recibir una gran cantidad de votos en estados fuertemente demócratas como California y Nueva York, Trump podría obtener la victoria si se consolida en estados con un equilibrio más delicado, como Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Florida. Estos estados, conocidos como swing states o estados pendulares, deciden en gran medida el resultado electoral y han demostrado que pueden cambiar de partido en cualquier elección. Trump ganó 62.984.828 votos. Hillary Clinton consiguió 65.853.514 votos. Donald Trump logró el 46,1%. Hillary Clinton se haría con el 48,2%.