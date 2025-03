Gérard Depardieu niega la agresión sexual pero admite que «agarró por las caderas» a Amélie K.

El actor francés Gérard Depardieu, que está siendo juzgado por agresión sexual, ha admitido este martes durante el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Penal de París que sí que «agarró por las caderas» a Amélie K. una de las dos mujeres que lo acusan. Depardieu se ha apoyado en que cualquier comentario u acción «grosera» que pudiera haber hecho se debió simplemente «a su mal humor».

Otro de los argumentos que el actor ha usado en el juicio para excusarse ha sido el siguiente: «No veo por qué tocaría a una mujer. No soy un sobón del metro, me han dicho que eso existe, pero no conozco esas cosas. Hay muchos vicios que desconozco. De ahí a meterle la mano en el culo, ¡vamos! No soy Émile Louis».

Poco después admitió el tocamiento: «La agarré por las caderas», ha asegurado el actor francés, confirmando haber tenido contacto físico con la decoradora Amélie K. por primera vez y afirmando que no se lo había contado a la Policía durante el interrogatorio, pero añadió: «La agarré por la cadera para no resbalarme porque estaba muy alterado por ella, por el calor. Era viernes, casi al final del rodaje, estaba muy cansado».

De igual manera, Depardieu ha afirmado que los comentarios groseros que hizo en ese momento no iban dirigidos a ella personalmente, sino que estaban «relacionados con su trabajo».

Protagonista de títulos como Astérix y Obélix o Cyrano de Bergerac, Depardieu se enfrenta al momento más oscuro desde que adquirió la fama debido a estas acusaciones de agresión sexual. El primer caso se dio en 2014, durante el rodaje de El mago y los siameses, dirigida por Jean-Pierre Mocky, mientras que la segunda acusación se produjo en 2021 durante la producción de Les volets verts, dirigida por Jean Becker.

De ser declarado culpable, Depardieu podría enfrentarse a una pena de hasta cinco años de cárcel y una multa de 75.000 euros. El juicio, que se preveía que durara al menos tres días, estaba previsto inicialmente para el mes de octubre, pero se pospuso debido a la mala salud de Depardieu.

Gérard #Depardieu vient d’arriver au tribunal judiciaire de Paris pour comparaître. Il est accusé d’agressions sexuelles par deux femmes, des faits qui se seraient passés sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021 pic.twitter.com/zXhcaCkKXn — Jean-Baptiste Marty (@jbaptistemarty) March 24, 2025

Así fue el primer día del juicio

Gerard Depardieu llegó a la corte parisina con 20 minutos sobre la hora prevista, con actitud tranquila, sin hacer declaraciones y acompañado de su abogado, Jeremie Assous. El letrado se mantuvo firme en la defensa de su cliente: «Todas las acusaciones son mentiras. La verdad está de nuestro lado», sentenció ante los medios de comunicación.

A las puertas del Tribunal Penal también se concentraron algunas mujeres feministas con pancartas y cánticos en apoyo de las víctimas. Por su parte, Amélie K. estuvo presente en este primer día de juicio y fue recibida con aplausos por las manifestantes.

En paralelo al juicio, este miércoles se estrena en Francia el documental Depardieu: La Chute, donde se cuentan testimonios de mujeres que han denunciado a Depardieu por agresión sexual, como la periodista española Ruth Baza, o las declaraciones de la periodista Marine Turchi, que destapó el caso en abril de 2023.

El juicio de Depardieu es el caso de mayor repercusión en la industria mediática que se ha llevado a los tribunales franceses. Y, como consecuencia, ha dividido a los actores franceses, ya que algunos se han puesto de su lado y se esperaba que hablaran en el juicio, mientras que otros han respaldado a los demandantes.