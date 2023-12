Se suicida Emmanuelle Debever, la actriz que acusó a Gerard Depardieu de agresión sexual en 2019

La actriz Emmanuelle Debever ha muerto tras haberse quitado la vida lanzándose al río Sena (Francia). La artista fue una de las muchas actrices que denunció a Gerard Depardieu, uno de los actores franceses más internacionales y exitosos de la historia interpretativa, por abuso sexual.

Hace tan solo unos meses el mundo se hizo eco de la denuncia de 13 mujeres que acusaron al actor de haber tenido comportamientos sexuales indebidos durante los rodajes de distintas producciones. Numerosas situaciones que tuvieron lugar, presuntamente, entre 2004 y 2022.

Muere por suicidio #EmmanuelleDebever, la actriz francesa que acusó a #GérardDepardieu de agresión sexual. pic.twitter.com/DDAxc9cmBd — ıllıllı Marisa Cariolo ıllıllı (@cariolisima) December 14, 2023

Por su parte, Emmanuelle Debever acusó al intérprete de agresión sexual en el año 2019. La actriz se ha quitado la vida el mismo día que se iba a emitir en el canal de televisión France 2 un documental dedicado al artista: Gerard Depardieu: The Fall of the Ogre.

Aunque la noticia se ha conocido hoy gracias a la prensa francesa, la muerte ocurrió el pasado 7 de diciembre, día en el que su pareja alertó a las autoridades tras descubrir una nota muy preocupante de la actriz. Pese a que los equipos de rescate pudieron encontrarla y le aplicaron reanimación fue imposible evitar su muerte.

«El monstruo sagrado se permitió muchas cosas durante este rodaje… Disfrutar de la privacidad dentro de un carruaje. Deslizando su enorme pierna debajo de mis faldas, supuestamente para hacerme sentir mejor… Yo, sin dejarme hacerlo. Aquí, con la mirada fija en el patíbulo, una cabeza estaba a punto de caer. De ahí mi mirada», escribió la actriz fallecida cuando acusó a Gerard Depardieu en Facebook.

Cabe recordar que la pareja de actores trabajó junta en 1982 en la película Danton. En el largometraje ella dio vida a la segunda mujer del protagonista, pero poco tardó en alejarse del foco mediático. Una decisión que sorprendió a todos debido a que comenzaba a entablar una carrera profesional muy exitosa. La noticia de la muerte de Emmanuelle Debever ha causado autentica conmoción entre el público.