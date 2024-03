La violencia sexual en la industria del cine es un problema serio y ha sido objeto de atención en los últimos años. Se han revelado numerosos casos de agresión sexual y acoso en Hollywood y otras industrias cinematográficas en todo el mundo, incluido el francés.

Uno de los casos más destacados fue el surgimiento del movimiento #MeToo en 2017, que ganó impulso después de que varias mujeres, denunciaran públicamente a figuras prominentes de la industria del cine por conducta sexual inapropiada y agresión.

Ahora, ha salido a la luz una nueva denuncia contra Gérard Depardieu, la quinta agresión sexual contra el actor, esta vez por hechos ocurridos en 2021, cuando la denunciante -una decoradora de cine- denunció que el actor la agarró con las piernas y la inmovilizó entre sus muslos. La mujer lo acusa de de constantes tocamientos por la cintura, los senos y las nalgas. Los hechos ocurrieron durante el rodaje de Les volets verts, según ha informado este lunes el medio francés BFMTV.

El actor Gerard Depardieu durante un evento / Gtres

La abogada de la víctima habló con el citado medio y desveló que se vio obligada a callar para no entorpecer la producción. «En su momento ella no presentó denuncia porque no quería manchar el trabajo de sus compañeros y el estreno de la película, y la consideración del equipo de filmación le permitió pensar que iba a estar bien. El trauma continuó y resurgió en particular con la carta de Gérard del pasado mes de octubre afirmando que nunca había atacado a nadie».

Tras lo sucedido, en palabras de la la abogada, la decoradora padece fuertes ataques de ansiedad y estrés postraumático y, por tanto, no puede trabajar. La denuncia interpuesta es por agresión sexual, insulto sexista y acoso.

Oleada de denuncias contra el actor Gérard Depardieu

El actor francés ha sido acusado por varias mujeres de haber abusado de ellas sexualmente. Una de ellas es Ruth Baza, una periodista española que dijo que Depardieu le besó en la cara y los labios sin su consentimiento, además de ponerle la mano en la entrepierna.

Una situación similar ocurrió con la intérprete Hélène Darras. Según el testimonio de esta actriz, Gérard, que presentaba síntomas de embriaguez, le sujetó por la cintura para acercársela y «le tocaba la cadera y las nalgas». También contó que le sugirió ir a su camerino con él, a lo que la actriz se negó, aunque él siguió «acosándola» entre toma y toma. Esto ocurrió durante la grabación de la película Disco de 2007.

Los actores Gerard Depardieu y Vanessa Hessler durante una premiere / Gtres

A lo largo del 2023, han salido a la luz una oleada de denuncias con otros testimonios de mujeres que compartieron su testimonio

Gérard Depardieu es un reconocido actor y empresario francés nacido el 27 de diciembre de 1948 en Châteauroux, Francia. Es uno de los actores más destacados de la cinematografía francesa y ha trabajado en numerosas películas tanto en Francia como a nivel internacional.

Depardieu ha participado en una amplia variedad de géneros cinematográficos y ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Algunas de sus películas más conocidas incluyen Cyrano de Bergerac, por la cual recibió una nominación al Premio de la Academia, Matrimonio de Conveniencia, El manantial de las colinas y La venganza de Manon.