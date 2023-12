Desvelan dónde se esconde Victoria Abril tras ser acusada de abusos sexuales

Tiene 64 años, ha triunfado como actriz y su trayectoria es impecable, por eso sus seguidores están tan sorprendidos con la última polémica que ha protagonizado. La actriz francesa Lucie Lucas no dudó en acusar a Victoria Abril de haber cometido una presunta agresión sexual. Dio este paso en la red social X (antes conocida como Twitter) y no le tembló el pulso a la hora de señalar a su compañera.

«¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluidas las sexuales, a tus compañeros?», preguntó Lucie a la intérprete española. Al cabo de unas horas terminó borrando este mensaje, pero ya era demasiado tarde porque todo el mundo lo había leído y muchos medios se habían hecho eco. Muchos periodistas, como por ejemplo Leticia Requejo, han intentado conseguir una reacción de Victoria Abril y no lo han conseguido.

Victoria Abril en una entrega de premios / GTRES

La colaboradora de Telecinco insiste en que la protagonista de Kika no tiene pensado dar declaraciones. Su intención es mantenerse al margen del revuelo que se ha generado, por eso se ha marchado de España. Recientemente han desvelado donde se esconde después de haber recibido una acusación que le ha situado en el centro de la polémica.

Victoria Abril está fuera de España

Vitoria Abril dio la cara por Gérard Depardieu de lo que ella considera un «linchamiento» tras ser acusado de abusos por trece actrices. Este movimiento terminó con la paciencia de Lucie Lucas, quien aseguró que la española había tenido un comportamiento irregular en el pasado. La acusada ha optado por tomar distancia y se ha marchado fuera de nuestro país.

Victoria Abril y Lucie Lucas / GTRES

El programa Y ahora Sonsoles ha tenido acceso a una información que da muchas respuestas sobre Victoria. «Está fuera de España, fuera de Europa. Ha estado de gira durante mucho tiempo de teatro y está inmersa en unas vacaciones que van a ser bastante largas», comentan desde Doble M Management, la agencia que representa a la artista.

La protagonista de Átame o Sin noticias de Dios no pretende volver a España por el momento. “La he notado un poco enfadada y me ha pedido que no la volviese a escribir porque no tenía nada que decir”, comentó Leticia Requejo cuando habló con ella. Y uno de sus compañeros de TardeAR añadió: «Dice que no tiene nada que decir y pide que no le molesten más».

Las últimas declaraciones de Lucie Lucas

Lucie Lucas y Victoria Abril en los premios Le Film Français en París/ GTRES

Lucie Lucas coincidió con Victoria Abril durante las grabaciones la famosa serie francesa Clem, por eso se conocen también. Hace unos días dio una declaraciones France Info para matizar sus palabras. Según contó, su intención no era señalar a Victoria por los supuestos abusos sexuales.

«No es a quien quiero acusar, tuve una especie de torrente de sangre. Quizás me lo permití porque ella es ‘mi madre de cine’ y me sentí profundamente traicionada y abandonada», empezó diciendo. «Lo que me gustaría denunciar es que existe un sentimiento de impunidad total entre algunas personas, en particular entre las personas de la generación de Gérard Depardieu y Victoria Abril, que se permiten tiranizar conjuntos enteros y comportarse de maneras que no son admisibles o incluso ilegales», recalcó.

Lucie promete que está arrepentida de su impulsividad, de hecho sus últimas palabras fueron: «No quiero vivir en un mundo donde la denuncia sea una virtud. Yo también cedí, le disparé a Victoria Abril en cuanto la vi y no estoy orgullosa de ello».