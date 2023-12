A escasos días de que termine este 2023 ha salido a la luz un acontecimiento que ha colocado a Victoria Abril en primera plana mediática. Tras hacerse públicas las denuncias de 13 mujeres al intérprete francés Gérard Depardieu, de 75 años, por acoso y agresión sexual, 56 personalidades de la cultura gala, entre los que se encuentra Carla Bruni, se pronunciaron a través de un escrito publicado en el periódico Le Figaro, apoyando al actor, entre ellas, Victoria.

Victoria Abril firmó dicha carta en defensa de Depardieu y denunció que las acusaciones hacia el actor eran propias de un «linchamiento». Todo ha estallado cuando Lucie Lucas, su compañera de reparto en la serie Clem, donde Abril encarnaba el papel de su madre, ha visto que la ex chica Almodóvar figuraba en la misiva que tanta controversia ha generado. «¡No puede ser verdad! Estoy en shock… ¡¿Dime que no lo has hecho tú?!», ha expresado en un primer momento. «Artistas para vomitar, boomers de mierda… ¡qué vergüenza! ¡De verdad que no me lo puedo creer! ¡Estoy deseando que desaparezcas de nuestras pantallas para siempre!», ha escrito en una publicación de Charlotte Arnould, una de las denunciantes, para atacar a la española.

Victoria Abril y Lucie Lucas en una imagen de archivo / Gtres

«Hace quince años que soy actriz y protejo a muchos de estos degenerados no diciendo en las entrevistas todo lo malo que hacen a los demás en un rodaje. Diciendo siempre a los periodistas que todo ha ido muy bien en el plató, que todo el mundo es tan simpático y adorable… ¡Cuando a menudo es totalmente falso!», ha proseguido en su relato, destapando así el episodio que ella vivió en primera persona.

Victoria Abril y Lucie Lucas en una imagen de archivo / Gtres

Lejos de quedarse ahí su testimonio, Lucie ha ido un paso más allá y ha acusado de forma directa a la malagueña, con la que compartió rodaje entre 2010 y 2018. «¿Eh, Victoria? ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluidas las sexuales, a tus compañeros? Ahora que lo pienso, no me extraña que hayas firmado ese periodicucho… Tú también estás flipando, y ahora que lo pienso, tienes razón. Basta ya de tonterías», ha sentenciado.

Abril y Lucas, juntas

Victoria Abril y Lucie Lucas formaron parte del mismo proyecto, la mítica serie Clem, una de las más veteranas y seguidas en Francia y emitida por TF1. Mientras Abril encarnó el papel de madre, Lucas el de hija, una adolescente de 16 años. Fue creada por Emmanuelle Rey Magnan y Pascal Fontanille y la producción fue muy popular entre la audiencia gala, impulsando el reconocimiento de Victoria Abril en el país vecino. Después de ocho temporadas, el personaje de Victoria, Caroline Muñoz Ferrán, desaparecía de la ficción.

Una salida que generó una gran polémica. Poco después, Ll actriz reveló en una entrevista para Télé 7 Jourse que no fue decisión suya. «Dejadme ser clara, no he decidido dejar la serie. La producción quería reformatearla y los guionistas ya no tenían inspiración para Caro», confesó.

Primeras palabras de Victoria Abril

Una vez se ha conocido el delicado episodio, Leticia Requejo ha podido contactar con Victoria Abril. «Hemos intentado hablar con las dos partes. La actriz francesa y su agente no han respondido pero Victoria sí. Me ha dicho que no sabía de lo que le estaba hablando y le he tenido que mandar la noticia que estaba rondando sobre su persona. He hablado con ella a las 16:30 de la tarde. No me ha querido contestar, la he notado enfadada y me ha pedido que no la vuelva a escribir porque ‘no tiene nada que decir’», ha explicado la periodista.