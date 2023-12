En la tarde del pasado miércoles, 27 de diciembre, toda la atención se posó sobre Victoria Abril. El origen de esta polémica tiene relación con Gérard Depardieu, de 75 años. Tras hacerse públicas las denuncias de 13 mujeres al intérprete francés por acoso y agresión sexual, 56 personalidades de la cultura gala se pronunciaron a través de una carta publicada en el periódico Le Figaro, apoyando al actor, entre ellas, Victoria. Este gesto ha provocado que Lucie Lucas, su compañera de reparto en la serie Clem, donde Abril encarnaba el papel de su madre, estallase.

¿Quién es Lucie Lucas?

Nacida en Francia un 24 de marzo de 1986, Lucie Lucas es una conocida modelo y actriz francesa. Desde siempre lo tuvo claro y a los nueve años comenzó a asistir a clases de teatro. Después, durante la adolescencia se inscribió a una agencia de modelos. Debutó en el cine en 2007 con un papel en la película 15 años y medio. Con Los Pequeños Homicidios de Agatha Christie, en 2009, aparece por primera vez en la televisión. Pero su éxito tardó en llegar unos años porque se volvió conocida por el gran público en 2010 gracias al papel de Clémentine Boissier en la serie televisada Clem, emitida por la TF1, en la cual tenía el papel principal junto a Victoria Abril.

En la Red

A través de las redes sociales, concretamente de Instagram, Lucía Luca comparte píldoras con su cerca de medio millón de seguidores sobre cómo es su día a día. Precisamente ha sido en el universo 2.0 donde ha denunciado públicamente ciertas actitudes de Victoria Abril.

«¡No puede ser verdad! Estoy en shock… ¡¿Dime que no lo has hecho tú?!», ha expresado en un primer momento. «Artistas para vomitar, boomers de mierda… ¡qué vergüenza! ¡De verdad que no me lo puedo creer! ¡Estoy deseando que desaparezcas de nuestras pantallas para siempre!», escribió hace unas horas en una publicación de Charlotte Arnould para atacar a la española.

«Hace quince años que soy actriz y protejo a muchos de estos degenerados no diciendo en las entrevistas todo lo malo que hacen a los demás en un rodaje. Diciendo siempre a los periodistas que todo ha ido muy bien en el plató, que todo el mundo es tan simpático y adorable… ¡Cuando a menudo es totalmente falso!», prosiguió. Lejos de quedarse ahí, indicó lo siguiente: «¿Eh, Victoria? ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluidas las sexuales, a tus compañeros? Ahora que lo pienso, no me extraña que hayas firmado ese periodicucho… Tú también estás flipando, y ahora que lo pienso, tienes razón. Basta ya de tonterías».

Ante el revuelo generado, Leticia Requejo contó en TardeAR que pudo contactar con Victoria. «Hemos intentado hablar con las dos partes. La actriz francesa y su agente no han respondido pero Victoria sí. Me ha dicho que no sabía de lo que le estaba hablando y le he tenido que mandar la noticia que estaba rondando sobre su persona. He hablado con ella a las 16:30 de la tarde. No me ha querido contestar, la he notado enfadada y me ha pedido que no la vuelva a escribir porque ‘no tiene nada que decir’», contó la periodista.