Lucie Lucas rectifica tras culpar a Victoria Abril de agresión sexual: «No es a quien quiero acusar»

«¿Eh, Victoria? ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluidas las sexuales, a tus compañeros?». Con estas palabras, Lucie Lucas encendía todas las alarmas, hace tan solo unos días, tras acusar públicamente a la actriz Victoria Abril de haber cometido presuntas agresiones sexuales. Lo hizo comentando en una publicación recientemente compartida por Charlotte Arnauld, la intérprete que denunció a Gérard Depardieu por presunto acoso y agresión sexual y que provocó que más de 56 personalidades de la cultura del cine firmaran un escrito apoyando al actor mencionado, entre los que se encontraba Victoria.

Dicho apoyo fue lo que hizo que Lucie Lucas estallará contra Victoria Abril, sacando a la luz dichas acusaciones que en apenas minutos dieron la vuelta a la Red. Sin embargo, días después, la protagonista de la serie Clem ha querido matizar sus palabras a través de una entrevista concedida por France Info, donde ha explicado una versión diferente de lo que dijo inicialmente. «No es a quien quiero acusar, tuve una especia de torrente de sangre. Quizás me lo permití porque ella es ‘mi madre de cine’ y me sentí profundamente traicionada y abandonada», señalaba.

Sin embargo, al mismo tiempo que ha querido quitar la ‘culpabilidad’ que lanzó sobre Victoria Abril, también ha querido hacer hincapié en que el problema del asunto es el sentimiento de impunidad que existe en la sociedad en general, concretamente en la generación de Gerard Depardieu y Victoria Abril: «Se permiten tiranizar conjuntos enteros y comportarse de manera que no son admisibles, o incluso legales», aseguraba Lucie Lucas.

La reacción de Victoria Abril a la polémica

Al mismo tiempo que Lucie Lucas rectificaba y matizaba sus palabras, Victoria Abril también fue sorprendida por los micrófonos del programa TardeAR, a quienes respondió de una manera escueta y mostrando un visible enfado por toda la polémica que se ha generado en su alrededor, según los compañeros del formato. «Dice que no tiene nada que decir y que no le molesten más», aseguraba el periodista encargado de cubrir sus pasos.

Leticia Requejo en el programa ‘TarrdeAR’/ Mediaset

Leticia Requejo, colaboradora del programa presentado por Ana Rosa Quintana, secundaba las declaraciones de su compañero, ya que ella misma también había intentado ponerse en contacto con la actriz: «La he notado un poco enfadada y me ha pedido que no la volviese a escribir porque no tenía nada que decir», Sin duda, dos reacciones completamente distintas ya que, mientras que Lucie Lucas continúa hablando sobre la polémica que han generado sus propias palabras en las redes, Victoria Abril prefiere abstenerse, optando por un gran blindaje que, por ahora, no pretende romper.

El proyecto en el que trabajaron juntas Victoria y Lucie

Victoria Abril y Lucie Lucas en una fiesta en Paris/ Gtres

La mítica serie Clem, una de las más seguidas y queridas por el público francés, fue el proyecto que unió profesionalmente a Victoria Abril y Lucie Lucas. Allí, la primera daba vida a la madre de la segunda, una adolescente de 16 años. Dicha serie fue un gran salto en lo internacional para Victoria, ya que llegó a ser muy seguida en el país vecino, teniendo un gran reconocimiento por su papel. No obstante, en la octava temporada, el personaje de Victoria desaparecía de la trama, una decisión que la propia actriz reveló, poco después, que no fue tomada por ella: «La producción quería reformatearla y los guionistas ya no tenían inspiración para Caro», confesó en una entrevista para Télé 7 Jourse.