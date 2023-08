Tras una larga reunión del comité de seguridad del Estado, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, dio un mensaje a la nación en la madrugada de este jueves para ratificar la fecha de las elecciones generales extraordinarias para el próximo 20 de agosto y decretar el estado de excepción por 60 días, lo que supone el despliegue de militares en todo el territorio nacional.

El asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio tiñó este miércoles de sangre los comicios para elegir al sucesor del actual mandatario, el conservador Lasso, en un atentado que dejó al menos nueve heridos y donde murió un sospechoso del crimen.

Villavicencio, de 59 años, un periodista y ex asambleísta que con sus investigaciones sobre corrupción se había convertido en uno de los enemigos más acérrimos del ex presidente Rafael Correa recibió una ráfaga de disparos al terminar un mitin de su campaña electoral que realizaba en un colegio de Quito.

El candidato, que se definía públicamente como de centro pese a haberse situado en sus inicios en la izquierda moderada, fue trasladado a un centro médico cercano donde se certificó su muerte, confirmada luego públicamente por sus familiares y por personas cercanas a su candidatura.

Villavicencio, como otros candidatos, planteaba una lucha frontal contra las mafias del crimen organizado, en medio de una campaña electoral marcada por la peor crisis de seguridad de la historia de Ecuador, que el año pasado cerró el 2022 con una tasa de 25,32 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que se tienen registros.

A diario se suceden en el país las noticias de asesinatos y matanzas que, estarían vinculados principalmente con las bandas del crimen organizado y el narcotráfico relacionadas con el Cártel de los Soles en alianza con la izquierda latinoamericana.

Por su parte, Correa afirmó que «Ecuador se ha convertido en un Estado fallido» y también se solidarizó con la familia de la víctima, que en su labor como periodista denunció una persecución en su contra por sus revelaciones sobre corrupción y narcoterrorismo, que le llevaron a estar prófugo de la Justicia y a pedir asilo en Perú.

«La UE condena en los términos más enérgicos el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Este trágico acto de violencia es también un atentado contra las instituciones y la democracia en Ecuador», ha señalado el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, en un comunicado.

El bloque reitera su compromiso con la democracia ecuatoriana y con los esfuerzos para garantizar unas elecciones democráticas pacíficas y recuerda que tiene desplegada una misión de expertos para seguir el proceso electoral.

