«Me van a arrestar. Es increíble que esto pase en América». Así se ha expresado el ex presidente Donald Trump antes de llegar este martes al tribunal de Manhattan donde espera ahora bajo arresto a que se produzca la lectura de cargos que se le imputan por el presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels. Durante su trayecto hacia el tribunal, escoltado por una comitiva de agentes de seguridad, Trump ha aprovechado para lanzar una breve publicación en su perfil oficial de Truth Social, la red social de su propiedad, donde ha mostrado su asombro por el proceso que está viviendo.

Trump ha levantado su puño al salir de la Torre Trump, ubicada en la calle 57 con la Quinta avenida, y luego se ha desplazado en una caravana de ocho coches por una carretera a lo largo del río Este hasta el tribunal de Manhattan, donde se ha entregado a las autoridades de Nueva York. Se espera que se le tomen las huellas dactilares y se le procese, y es posible que se le tome una foto policial.

El interrogatorio y la comparecencia ante el juez Juan Merchán serán relativamente breves, aunque no rutinarios, ya que Trump conocerá por primera vez los cargos que se le imputan. Trump se declarará inocente, según sus abogados, y se espera que lo haga él mismo, como es habitual en el tribunal.

Merchán ha dictaminado que no se permitirá la presencia de cámaras de televisión en la sala en un intento de evitar que la comparecencia del ex presidente se convierta en un circo mediático.

Trump, que ha sido sometido a dos impeachments (moción de censura) en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es el primer ex presidente que se enfrenta a cargos penales. El 45º comandante en jefe de la nación ha sido conducido desde la Torre Trump hasta el tribunal por el Servicio Secreto.

Trump ha sido recibido en el tribunal de Manhattan, ubicado en el sur de la isla neoyorquina en la calle Centre, 100, por centenares de votantes demócratas, en contra del ex presidente, y republicanos a favor. La Policía de Nueva York ha desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes no sólo para Donald Trump, sino para controlar las grandes manifestaciones preparadas en Nueva York a favor y en contra del ex presidente.

Donald Trump, que ha recaudado en los últimos días más de ocho millones de dólares, se ha quejado de que su imputación responde a una «caza de brujas». Trump tiene previsto regresar a su residencia de Palm Beach (Florida), Mar-a-Lago, el martes por la noche, donde pronunciará un discurso y celebrará una reunión, a la que asistirán 500 invitados, entre congresistas republicanos, donantes de su campaña y votantes de Trump.