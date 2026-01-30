Delcy Rodríguez ha anunciado este viernes una «ley de amnistía general» para los presos políticos en Venezuela y ha ordenado a la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, que debata y apruebe la normativa «para favorecer la convivencia en Venezuela».

Además, ha anunciado el cierre del Helicoide, el terrible centro de torturas durante y cárcel la narcodictadura chavista. «Será cerrada y transformada en un centro de servicios sociales y deportivos para la población».

El Helicoide, esa imponente estructura en espiral en Caracas, es el símbolo máximo del terror estatal en la Venezuela bolivariana. Es la sede del temible Sebin, donde miles de secuestrados han sufrido torturas y vejaciones durante décadas de represión.

El anuncio de la amnistía se ha producido en los siguientes términos: «Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela», ha expresado Delcy Rodríguez durante la apertura del año judicial, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

«Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto», dijo la presidenta encargada de Venezuela que está pilotando la transición del país por encargo de EEUU. También ha señalado quela decisión ya había sido discutida con el narcodictador Nicolás Maduro antes del 3 de enero, fecha de su captura por parte de fuerzas militares estadounidenses, según informa el diario venezolano Tal cual en su web.

Se espera que la ley de amnistía para los presos políticos anunciada por Delcy Rodríguez sea aprobada la primera semana de febrero, y beneficiaría en un primer momento a todos los detenidos por razones políticas. Se desconoce el alcance real de la normativa y si tendrá efectos en la represión que, según han denunciado organismos internacionales, ejerce la administración chavista contra opositores o aquellos que perciba como tales, asegura dicho diario.

La liberación de presos políticos en Venezuela se inició de manera acelerada tras la captura del dictador chavista Nicolás Maduro el 3 de enero de este año por fuerzas estadounidenses en Caracas, en la operación Determinación Absoluta.

Con Delcy Rodríguez asumiendo el poder como presidenta encargada, el gobierno interino anunció el 8 de enero el comienzo de las excarcelaciones de los primeros presos políticos como gesto de distensión política, pero siempre bajo la presión de Washington.

Inicialmente, se produjeron liberaciones selectivas y a cuentagotas: decenas de personas recuperaron la libertad en los primeros días, incluyendo algunos ciudadanos españoles y estadounidenses, aunque hubo discrepancias entre las cifras oficiales (que hablaban de más de 100 en las primeras semanas) y las verificadas por organizaciones como Foro Penal (alrededor de 50-60 al inicio).

El ritmo aumentó progresivamente, ya que para finales de este mes se han confirmado más de 300 excarcelaciones verificadas, con picos como 104 liberaciones y otras adicionales en cárceles del interior, impulsada por protestas de familiares y vigilias frente a prisiones.