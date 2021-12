La creadora de AstraZeneca, Sarah Gilbert, ha sido categórica a la hora de apreciar que la pandemia del coronavirus que estamos viviendo no sólo está «lejos de terminar» sino que, por otra parte, «podría ser aún más letal». De esta forma ha recordado que la pandemia de coronavirus, que hasta ahora ha matado a más de 5 millones de personas en todo el mundo, «está lejos de su fin, como se podría pensar «.

Esta es la advertencia de las científicas británicas más prestigiosas, Sarah Gilbert, que forma parte del prestigioso grupo de investigadores de la Universidad de Oxford y creadora de la vacuna de AstraZeneca. Precisamente ha sido una de las galardonadas del reconocido premio Princesa de Asturias.

La científica británica Sarah Gilbert ha señalado también que «esta no será la última vez que un virus amenaza nuestras vidas y nuestros medios de subsistencia», asegura la vacunóloga. «La verdad es que el próximo podría ser peor, podría ser más contagioso, más letal o ambos».

Declaraciones que Gilbert, profesora de vacunación en la Universidad de Oxford cuyo equipo desarrolló la vacuna covid que ahora se usa en 170 países, ha efectuado durante su intervención en la prestigiosa conferencia Richard Dimbleby de este año.

Por otra parte, adujo la científica que «no podemos permitir una situación en la que hemos pasado por todo lo que hemos pasado, con las enormes pérdidas económicas que hemos sufrido, y que todavía no haya fondos para afrontar una pandemia», aseveró rotundamente. «Así como invertimos en fuerzas armadas e inteligencia y diplomacia para defendernos de las guerras, debemos invertir en personas, investigación, producción e instituciones para defendernos de las pandemias».

Gilbert aseguró que la nueva variante contenía mutaciones que ya se sabía que aumentan la transmisibilidad del virus y que los anticuerpos inducidos por la vacunación o infecciones previas podrían ser menos efectivos para prevenir la infección con Ómicron. Pero también dijo que una protección reducida contra la infección «no significa necesariamente una protección reducida contra las enfermedades graves y la muerte». Gilbert agregó: «Hasta que sepamos más, debemos ser cautelosos y tomar medidas para frenar la propagación de esta nueva variante».

