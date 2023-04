Los norteamericanos están en precampaña electoral desde hace meses, pero la detención de Donald Trump, 45º presidente de EEUU, ha sido el pistoletazo de salida para una nueva carrera presidencial. Y los medios de comunicación también participan y se posicionan ya. Claro ejemplo de ello es la cadena Abc News, que ha censurado el número para recaudar donativos del republicano Donald Trump, pero no el del demócrata Joe Biden, actual ocupante de la Casa Blanca.

Así lo desvela un analista norteamericano, Eduardo Menoni, en una red social, que rápidamente ha recibido multitud de comentarios. La mayoría, en contra de la decisión de la cadena, por dar cobertura a la izquierda y criticando lo que atribuyen de otro acoso de los defensores a toda costa de la Agenda 2030; algunos, sin embargo, defienden la libertad del medio para defender al candidato que quiera.

La Abc News ocultaba el pasado día 4 de abril el número que la campaña de Trump ha abierto para recibir donativos a través de mensajes de texto y que figuraba en el atril del ex presidente en su discurso en Mar-A-Lago (Florida). Sin embargo, el número de recaudación de donativos de Biden en sus discursos no son censurados por la cadena y permanece a la vista en sus emisiones.

A pesar de ello, Jason Miller, uno de los asesores de la campaña de Donald Trump, aseguraba el pasado 3 de abril que había recibido siete millones de dólares en donativos. Miller daba esta cifra de dinero recaudado desde que el magnate fue imputado. De hecho un día antes de ser detenido y conducido a la Corte Suprema de Nueva York para que le informaran de sus delitos recaudó cuatro más y al día siguiente, otros cuatro.

🚨In only three days since news of the indictment, President @realDonaldTrump’s campaign has raised a record $7M.🚨#MAGA 🇺🇸

— Jason Miller (@JasonMillerinDC) April 3, 2023