Con esta imputación de Trump se inicia ahora un largo proceso que podría durar varios meses, ya que el caso se enfrentaría a una montaña de cuestiones legales y avanzaría hacia la selección del jurado. En lo inmediato, sin embargo, desencadenaría varios pasos, incluida la preparación de cómo se desarrollaría exactamente un arresto -o más probablemente una entrega a las autoridades, dada la naturaleza no violenta de los cargos y la condición de Trump como ex presidente-.

«Esto no tiene precedentes y no hay un manual al respecto», dijo el domingo a AFP Robert McDonald, ex agente del Servicio Secreto de Estados Unidos durante muchos años y ahora profesor de justicia penal en la Universidad de New Haven.

Se espera para la audiencia un escenario «coreografiado» en el que el Servicio Secreto negociaría con la oficina del fiscal del distrito para que Trump llegue al tribunal de una manera segura que no haga un «espectáculo» del proceso.