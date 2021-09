Donald Trump no ha superado su derrota electoral contra Joe Biden y el ex presidente no ha dudado en retar a su sucesor a que se ponga los guantes para un combate de boxeo. El empresario actuará como comentarista del combate entre Evander Holyfield y el brasileño Vitor Belfort en el Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood (Florida).

Fue en ese lugar donde Trump no dudó un segundo cuando le preguntaron a quién retaría a un combate de boxeo. «Si tuviera que boxear con alguien, creo que probablemente mi pelea más fácil sería Joe Biden, porque creo que caería muy, muy rápido», dijo el presidente norteamericano de 2016 a 2020.

Trump descartó medirse con un boxeador profesional al considerar esto «un tema muy peligroso», pero sí está abierto a medirse con Biden. A sus 75 años, el empresario mantiene un gran estado de salud y siempre que puede se anima a participar en eventos de lucha.

Hace unos años, Trump tomó parte como promotor en lucha libre a través de la compañía WWE retando al presidente de la compañía Vince McMahon a un combate con luchadores peleando en su nombre. El perdedor perdería su caballera resultando el político republicano como ganador de aquel combate. Biden ya tiene su oferta sobre la mesa.