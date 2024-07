Un Boeing de United Airlines pierde una rueda mientras despega

Un avión de United Airlines perdió una rueda al despegar durante la mañana de este lunes en el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Se trata de un Boeing 757-200, el cual aterrizó «de forma segura» en Denver, detalló el comunicado de United Airlines. «La rueda fue recuperada en Los Ángeles y estamos investigando lo que causó este evento». Por el momento, las autoridades señalan que la rueda se salió debido a un fallo de mantenimiento de la propia compañía.

La aeronave a cargo del vuelo United 1001 llevaba 174 pasajeros a bordo y siete tripulantes, pero nadie resultó herido ni hubo daños materiales, reportó la compañía. Aterrizó con 25 minutos de atraso en Denver, en el centro de Estados Unidos.

Por otra parte, uno de los pasajeros del vuelo publicó en la red social Reddit, que el piloto anunció que una llanta «podría haberse perdido en el despegue». «Siguió a Denver como tenía previsto. Haría un aterrizaje de emergencia. La tripulación nos enseñó los procedimientos de emergencia», señaló el usuario.

Por el momento, la Administración Federal de Aviación, máxima entidad gubernamental responsable de regular la aviación civil en Estados Unidos, también investiga el incidente.

United Airlines 757 loses a wheel during takeoff from Los Angeles International Airport. United Airlines Flight 1001 continued to Denver Airport where it landed safely. pic.twitter.com/jFDJmQpBKs

