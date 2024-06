GameStop se dispara un 70% tras un nuevo mensaje de Roaring Kitty

Las acciones de GameStop han vuelto a subir un 70% este lunes en la preapretura de Wall Street después de un nuevo mensaje del trader Roaring Kitty, quién fue el responsable del Short Squeeze de 2021, cuando este usuario reveló una elevada participación en la empresa de videojuegos.

Este trader, cuyo nombre es Keith Gill y DeepFuckingValue en la red social Reddit, publicó en este foro una captura de pantalla de lo que podría ser su cartera con una cantidad significativa de acciones ordinarias de GameStop y opciones de compra. Concretamente, Gill posee un total de 5 millones de títulos del minorista que están valorados en 115,7 millones de dólares. Además, tiene una posición de 120.000 opciones de compra en GameStop con un precio de ejercicio de 20 dólares que vencen el 21 de junio y que se compraron por unos 5,68 dólares cada una.

Por otro lado, este domingo por la noche, las acciones de GameStop subieron más de un 19% en el mercado de 24 horas de Robinhood, que permite la negociación continua de determinados valores. La mayoría de los analistas esperaban que este valor se dispare durante la jornada bursátil de este lunes, como así está siendo.

WOW!! $GME $44.23 — up 91.14% following a post from Roaring Kitty last night. Volume nearing 13M in premarket Post to Superstonk from DFV showing 5,000,000 $GME shares at $21.274 and 120,000 $20c June 21 #GME He is the whale that we’ve been tracking with those calls pic.twitter.com/WOXG5kAEDz

— بوسعود🇺🇸⏳📈 (@Analysting) June 3, 2024