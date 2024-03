Se van a poner duros: así es la nueva campaña de cinturones de seguridad de la DGT

Aunque parezca raro que actualmente existen personas que no utilicen un elemento tan simple, pero que refuerza tanto la seguridad al conducir como el cinturón de seguridad. Recordemos que el pasado año, murieron en España 139 personas por no usar este elemento de seguridad en el momento del accidente, lo que supone un 25% de los accidentes totales.

Para afrontar esta cifra, la DGT, del 11 al 17 de marzo, una campaña especial para el control que estará centrada en la utilización del cinturón en toda clase de vías y que va a contar con todos los medios disponibles. Lo que es algo digno de celebrar.

El objetivo de la misma es que todas las personas ocupantes de un coche, tanto si están en los asientos delanteros como los traseros, tanto adultos como menores, utilicen de forma correcta.

Si hablamos de los sistemas de retención infantil, será obligatorio que la totalidad de menores de edad que midan 135 cm o menos utilicen este, aunque es recomendable que se utilice hasta 150 cm de altura.

Por tierra y aire en toda clase de vías

La semana que ha durado la campaña, los agentes de la Guardia Civil, los de las policías autonómicas y locales que se vayan a unir, aumentarán la vigilancia de los dispositivos de seguridad en toda clase de vías.

Desde el mismo aire se va a intensificar la vigilancia, con helicópteros y drones de los que tiene la DGT, además del control automatizado que se realizará mediante las 245 cámaras que se colocarán en las vías convencionales y de elevada ocupación.

La campaña se suma a la que se ha puesto en marcha por la RoadPol, que es como se denomina la Red Europea de Vigilancia de Carreteras. Una buena forma de poder concienciar a la gente sobre la necesidad de su uso.

¿Qué sanción tiene por no llevarlo en el vehículo?

La Ley de Tráfico y Seguridad vial multa con 200 euros y retirada de 4 puntos no llevarlo puesto, los mismos se van a detraer por no usar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo bien.

Los hombres usan menos el cinturón que las mujeres

El estudio que elaboró el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, denominado: «Uso del cinturón en turismos en vías interurbanas 2017-2019», lo que hizo fue demostrar que hay una relación importante entre la utilización y el género, puesto que los hombres o usan menos que las mujeres.

De la misma forma, cuanta mayor edad se tiene, más se usa y también se usa más en los asientos delanteros. Todo esto hay que tenerlo en cuenta.

¿De qué forma funciona?

Lo cierto es que el cinturón de seguridad tiene grandes beneficios. Con él se reducen de tres a uno la probabilidad de muerte en accidente de tráfico y logra la máxima eficacia en los vuelcos, donde llega a reducir el riesgo de fallecimiento en un 77%.

Si se pregunta de qué manera funciona el cinturón, lo cierto es que el cinturón no vale para que los pasajeros no se muevan si se produce un coche si no que amortiguarán la deceleración.

Se podría decir que, en cierto modo, el cinturón actúa como un paracaídas. Del mismo modo que el coche tiene estructuras deformables para perder su energía cinética en caso de impacto, los pasajeros disponen del mismo para perder la suya».

Pensemos que el cinturón se ha hecho para poder estirarse, pero no porque las fibras sean de carácter elástico, sino porque estarán tejidas para que se pierda anchura y gane longitud para que no se causen lesiones de gravedad al usuario.

Sin dicho dispositivo, en un choque que se produzca a 80 km/h contra un objeto rígido, los ocupantes del vehículo se van a ver lanzados hacia delante con una fuera que será ochenta veces mayor al peso.

El cinturón de seguridad y su historia

Mucha gente lo desconoce, pero este elemento de seguridad lo creó Volvo y la marca sueca decidió ceder su patente a las demás marcas a la vista de la gran efectividad que tenía.

Un bonito gesto que habla muy bien de la marca sueca y que sin duda es todo un ejemplo que, en nuestra opinión, debería ponerse más el valor.

Lo cierto es que a estas alturas debería ser algo automático que todos los conductores y pasajeros se pongan el cinturón nada más acceder al vehículo, puesto que no cuesta nada y en el caso de un accidente es posible que se reduzca el riesgo de un accidente o minorar las posibles causas del mismo.

Así que ya sabes, si tienes alguna duda o te da reparo, piensa en las cosas positivas que tiene el llevar el cinturón y el bien que hace para la seguridad vial.

Algo que está claro es que merece la pena utilizarlo y no hay que tener reparos en utilizarlos, puesto que salva vidas.