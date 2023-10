La República Islámica de Irán enseña su músculo a Israel. Teherán ha organizado este sábado un ejercicio, Autoridad 1402, en su estrategia de juegos de guerra con el despliegue de 200 helicópteros de ataques y lanzamisiles, mientras se recrudecen los combates en la Franja de Gaza con la segunda fase de la repuesta de Israel al grupo terrorista de Hamás tras la masacre en Israel del 7 de octubre.

Una demostración de fuerza de Teherán en un momento en el que se teme que Irán, patrocinador de los grupos terroristas, entre otros, Hamás y Hezbollah, se una a la guerra entre Israel y Hamás.

El comandante en jefe del ejército iraní, Abdolrahim Musavi, ha declarado que «siempre estamos preparados para hacer frente a las amenazas». Además, el comandante Musavi ha explicado que los ejercicios están orientados a determinar las capacidades del Ejército de Irán y promover la «autoridad de defensa y combate» del país.

Unas palabras que se han producido después de que Tel Aviv haya pasado a la segunda fase de su operación, cuyo objetivo ahora se marca en rojo la eliminación de los túneles de Hamás en la parte norte de la Franja de Gaza, conocido como metro de Gaza, enviando tropas y tanques a través de la frontera tras un bombardeo aéreo masivo. Son la fortaleza subterránea terrorista con docenas de puntos de acceso repartidos por toda Gaza. Hamás utiliza estos túneles como depósitos de armas, búnkeres, centros de mando y arteria de transporte oculto de terroristas y armas, incluidos lanzacohetes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) se enfrentan a un gran desafío al marcar en rojo en la segunda fase de la Operación Espadas de Hierro eliminar los túneles de Hamás.

Un extenso laberinto de túneles construidos por el grupo terroristas que se extiende por la poblada franja, ocultando a combatientes, su arsenal de cohetes y a más de 200 rehenes que ahora tienen en su poder tras el ataque del 7 de octubre. De momento, como se puede ver en este vídeo, ya la IDF ha empezado la incursión en Gaza.

Video activity of the IDF Ground Forces in Gaza. pic.twitter.com/FWt0pFO53q

— Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023