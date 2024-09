El presidente de Estados Unidos Joe Biden se ha puesto brevemente una gorra de «Trump 2024» durante una visita a una estación de bomberos de Shanksville, en Pensilvania, durante los actos de conmemoración de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York y al Pentágono el 11 de septiembre de 2001 este miércoles. El acto ha tenido lugar después del debate presidencial entre el ex presidente Donald Trump, candidato republicano, y la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata. El momento de este acto cerrado a la prensa ha sido captado por una foto y un vídeo del subsecretario de prensa principal de la Casa Blanca, Andrew Bates, que se ha hecho viral en redes. Entre otras, ha suscitado la reacción de la campaña de Trump por la reacción de Biden, que se ha tenido que retirar de la campaña después de su desastroso debate con Trump en junio.

«En la estación de bomberos de Shanksville, @POTUS habló sobre la unidad bipartidista del país después del 11 de septiembre y dijo que teníamos que volver a eso», publicó el subsecretario de prensa principal de la Casa Blanca, Andrew Bates, en redes sociales con el acrónimo en inglés con el que se refieren al presidente de Estados Unidos (President of the United States).

«Como gesto, le dio un sombrero a un partidario de Trump, quien luego dijo que, con el mismo espíritu, el POTUS debería ponerse su gorra de Trump. Lo usó brevemente», señaló un día después del debate presidencial entre el ex presidente Donald Trump y su vicepresidenta Kamala Harris, candidata a la Casa Blanca, después de que el Partido Demócrata forzara la salida de la carrera presidencial de Joe Biden.

🚨BREAKING: Kamala did so bad in last night’s debate, Joe Biden just put on a Trump hat. pic.twitter.com/OzgCRKIbKp

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 11, 2024