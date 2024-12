En junio de 2014, las últimas armas del arsenal químico de Siria salió del país por el puerto de Latakia. El último cargamento de 100 toneladas de sustancias y armas químicas (de un total de 1.300 toneladas) que poseía el régimen de Bachar al Assad zarpó a bordo del buque danés Ark Futura.

El gas sarín y gas mostaza, además del gas nervioso VX que se recogió, fue destruido en el Mediterráneo dentro las cámaras selladas de la nave estadounidense Cape Ray. Asimismo, los productos menos peligrosos fueron neutralizados en diversas instalaciones en tierra abierta en Alemania, Finlandia, Reino Unido y EEUU.

¿Significa eso que el régimen de Al Assad no tenía armas químicas? No parece. Al menos, EEUU está convencido de que no es así. En abril de 2017 se produjo un ataque de Estados Unidos contra una base militar siria porque la administración norteamericana estaba segura de que el régimen de Bashar al Assad poseía armas químicas y de que las usó el 4 de abril en un bombardeo que dejó más de 80 muertos.

Al entonces Gobierno de Donald Trump y otras naciones no dudaban en absoluto. Sin embargo, Rusia insistió en que Siria bombardeó un almacén con agentes tóxicos en manos de fuerzas rebeldes.

Y ¿qué pasó anoche, cuando los rebeldes se disponían a tomar Damasco? Que la inteligencia norteamericana monitoreaba con enorme interés los arsenales de armas químicas en Siria ante el avance de las fuerzas rebeldes islamistas y yihadistas. EEUU seguía con atención los acontecimientos ante la posibilidad de que fuerzas leales al presidente Bashar Al Assad pudieran usar esas peligrosas armas contra las columnas que avanzan hacia la capital, Damasco, según informaba The New York Times.

Y es que los servicios de inteligencia estadounidense tienen indicios de que el régimen sirio ha mantenido arsenales de armas químicas, incluido el temido gas sarín.

Se cree que Siria dispone de cantidades importantes de:

Agente nervioso VX , el químico más tóxico creado por el hombre, tan mortífero que los ejércitos que lo han usado no lo han hecho de manera amplia por miedo a verse afectados también y a contaminar zonas estratégicas.

, el creado por el hombre, tan mortífero que los ejércitos que lo han usado no lo han hecho de manera amplia por miedo a verse afectados también y a contaminar zonas estratégicas. Gas sarín. Una sola gota de sarín puede matar a una persona, mientras que la misma cantidad de VX, menos volátil que otro tipo de agentes y, por lo tanto, más persistente, es suficiente para matar a más de cinco adultos.

Una sola gota de sarín puede matar a una persona, mientras que la misma cantidad de VX, menos volátil que otro tipo de agentes y, por lo tanto, más persistente, es suficiente para matar a más de cinco adultos. Gas de cloro. Amnistía Internacional aseguró en 2018 que Siria usó este agente en un ataque contra Saraqebna, una ciudad del noroeste del país.

Ese arsenal, que en su día fue el mayor del mundo de armas químicas (en la actualidad, se desconoce su envergadura real) está hoy en manos de islamistas y yihadistas, los rebeldes que han derrocado a Al Assad y que tienen el control de un país que vive en la incertidumbre.