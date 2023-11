António Costa dimite como primer ministro de Portugal tras una investigación por corrupción

El socialista António Costa, primer ministro de Portugal y uno de los grandes aliados de Pedro Sánchez a nivel europeo, ha presentado su dimisión. Lo ha hecho después de que la Fiscalía le incluya en una investigación por presuntos delitos de prevaricación y corrupción vinculados al sector del litio y el hidrógeno verde.

«Tengo entendido que la dignidad no es compatible con ninguna sospecha (…) La dignidad de las funciones del primer ministro no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad (…) por eso, obviamente, he presentado mi dimisión», ha anunciado tras reunirse con el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.

Desde el Palacio de Sao Bento, sede de la Asamblea portuguesa, Costa se ha mostrado «sorprendido» al ver que la Fiscalía le incluía en la investigación citada anteriormente. «Cierro una etapa con la conciencia limpia», señalado, antes de asegurar que colaborará con la Justicia «en todo lo que entienda necesario».

Asimismo, António Costa dicho en varias ocasiones que el cargo de primer ministro es incompatible con cualquier tipo de sospecha acerca de su honorabilidad y ha subrayado que se marcha sin cargo de conciencia alguno por la comisión de cualquier acto «ilícito» o «censurable».

Operación anticorrupción en Portugal

La dimisión del primer ministro portugués se ha dado tras conocerse que la Policía ha detenido al jefe de gabinete, Vítor Escária, y ha registrado la residencia oficial del primer ministro, así como varios ministerios.

En esta operación se investigan presuntos delitos vinculados al sector del litio y el hidrógeno verde. En concreto, las sospechas giran en torno a una explotación de litio en Montalegre, en la zona norte del país. Y es que, podría haber habido tratos de favor del Ejecutivo portugués a varias empresas.

Las pesquisas parten del Departamento Central de Investigación y Acción Penal de Lisboa y han supuesto igualmente registros en la sede del Ministerio de Medio Ambiente e Infraestructura.

António Costa y Pedro Sánchez

António Costa, del Partido Socialista portugués, es uno de los grandes aliados de Pedro Sánchez a nivel europeo. De hecho, el portugués iba a ser uno de los invitados estrella en el acto que el Partido Socialista Europeo (PES) va a celebrar este fin de semana, 10 y 11 de noviembre, en Málaga.

Además, el presidente del Gobierno logró junto a Costa que la Unión Europea les concediera la excepción ibérica (el tope al gas al fijar el precio de la luz).