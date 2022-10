«Amigo», el apodo con el que Odebrecht se refería a Lula para registrar los pagos de las coimas

«Dinero, lo que se dice dinero, siempre lo hicimos en América Latina y África». Esta es al confesión de un ex ejecutivo de Odebrecht explicando que el pago de coimas (sobornos) a políticos y funcionarios formaba ya parte de la filosofía de la multinacional brasileña. Y la mejor prueba fue cuando en abril de 2017, el nº 1 de la compañía, Marcelo Odebrecht, confesó al juez Sergio Moro que el ex presidente Lula Ignacio Da Silva figuraba en las planillas que registraban los sobornos de la constructora brasileña con el nombre en código de «Amigo». Además, declaró ante la Justicia haber pagado unos 4,15 millones de dólares en efectivo al ex mandatario entre 2012 y 2013.

Según detalló Odrebrecht, que firmó un acuerdo de delación premiada con la Justicia para reducir eventuales condenas, el dinero le era entregado al ex mandatario por Branislav Kontic, asesor del ex ministro de Hacienda Antonio Palocci, quien también figura en los documentos de la constructora con el nombre en código de «Italiano». Según el ex CEO de Odebrecht, Paolocci era el encargado de movilizar los recursos para el Partido de los Trabajadores de Lula y su ahijada política la ex presidenta Dilma Rousseff.

El modus operandi de Odrebrecht era el que han seguido muchas empresas en Iberoamérica que han vivido a la sombra del poder. «En esos países es indispensable mantener una relación privilegiada con la élite política local. La filosofía del grupo Odebrecht, plasmada en un documento titulado Tecnología Empresarial Odebrecht o TEO, determina que no se deben escatimar esfuerzos para mantener al cliente satisfecho —y para Odebrecht, el cliente no es el Estado ni la sociedad, sino el gobernante de turno—», explica el periodista Santiago Vallejo en su libro Operación Lava Jato.

Odebrecht presentó como evidencia dos plantillas en las que aparece el nombre en código de Lula. En la primera, con fecha del 31 de junio 2012, se detalla que a disposición de Lula había 7,3 millones de dólares, mientras que en la segunda, del 31 de marzo de 2014, indicaba un monto de 3,2 millones de dólares, informó EFE.

Condenado a 19 años de cárcel, Odebrecht aseguro haber entregado el dinero a Lula, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, en pagos realizados entre 2012 y 2013. El empresario también explicó que hizo varios pagos al Instituto Lula, que dirige el ex presidente, para la compra de un terreno en el que debía construirse un edificio en el que la entidad tendría su sede.