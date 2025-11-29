La amenaza de los propalestinos que asaltaron ‘La Stampa’: «Periodistas, sois los primeros de la lista»

La Policía de Turín ha identificado hasta el momento a 34 implicados en el asalto de un centenar de radicales propalestinos al diario italiano La Stampa este viernes, tras la revisión de la grabación de seguridad y desde la Unidad de Operaciones Especiales policial vinculan la acción con activistas de centros sociales y grupos estudiantiles.

El ataque fue perpetrado por el sector más violento de la marcha, que se manifestaba durante la huelga general, que congregó a más de dos mil personas en las calles, informa el propio diario. Alrededor de las 14:00, un grupo de manifestantes se separó de la marcha principal para llegar a la sede del periódico. Se arrojó estiércol contra las puertas y aparecieron varios grafitis en las paredes. Luego amenazaron a un reportero de una agencia de noticias que cubría los hechos: «Periodista, te mato».

Los asaltantes propalestinos causaron daños materiales en la redacción de La Stampa y dejaron mensajes amenazantes con pulverizadores de pintura, tales como «Periodistas terroristas. Sois los primeros de la lista». Mientras, en la puerta del inmueble, activistas desplegaron una pancarta con el lema «Shahin libre», en referencia al imán de la mezquita de Turín, Mohamed Shahin, de 47 años, sobre el que pesa una orden de expulsión.

En ese momento, la redacción estaba vacía porque los periodistas habían secundado una huelga convocada por el sindicato Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI) para exigir una renovación negociada del convenio de prensa que expiró en 2016.

«Han invadido la redacción, dañado los muros y destruido libros y papeles importantes que utilizamos a diario para nuestro trabajo. Es un ataque violento contra nuestro periódico y contra la información en su conjunto», ha denunciado la Junta de Gobierno del diario La Stampa, asaltado por propalestinos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha condenado el asalto del viernes contra la redacción del periódico La Stampa en Turín.

«Es muy grave que, ante un episodio de violencia contra un periódico, alguien sugiera que la responsabilidad recae, aunque sea parcialmente, en la propia prensa. La violencia no se puede justificar. No se puede minimizar», ha afirmado Meloni en un mensaje en redes.

El presidente Sergio Mattarella también han condenado la acción y han expresado su solidaridad con el director del diario, Andrea Malaguti, y con el personal de ‘La Stampa’. Para la secretaria general del Partido Democrático, Elly Schlein, es un «episodio inenarrable», un «acto grave e inaceptable».

Después de la huelga general del viernes, la Unión Sindical de Base ha celebrado este sábado una manifestación en Roma con decenas de miles de asistentes para manifestar su solidaridad con el pueblo palestino y protestar por el incremento del gasto militar y el apoyo del Gobierno italiano a Israel.

En la marcha han participado la relatora de Naciones Unidas sobre los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, o la activista sueca Greta Thunberg.