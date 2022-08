A pesar de que muchos de nosotros solemos preocuparnos de tener un poco de miel en casa porque no sabemos en qué momento nos va a hacer falta, este producto se consume lentamente. Entonces conviene conocer si caduca y, en caso de que lo haga, cuándo pasará esto. Apunta los trucos para saber si la miel caduca.

Los botes de miel tienden a permanecer en la alacena durante meses, incluso años. Transcurrido ese tiempo, puede que nos preguntemos si sigue en buen estado y si podemos incorporarla a alguna receta que estemos preparando, dada la versatilidad de este alimento.

¿La miel caduca?

No hay una respuesta concreta a esta pregunta más que la aclaración de que una miel mal guardada verá afectadas sus características originales de textura, como de aroma y sabor. Pero no debemos confundir eso con la idea de que la miel caduca, porque eso no ocurre.

Esto sucede porque no tiene fecha de caducidad sino fecha de consumo preferente, un día estipulado a partir del cual el fabricante ya no puede asegurar que mantenga sus propiedades originales. Y por eso el concepto de “preferente” y no el de caducidad tan común.

Dicho esto, tampoco podemos asegurar que la recomendación general es que la miel se ingiera en los dos primeros años de elaborada, período tras el cual su calidad puede verse algo disminuida. Todo dependerá del tipo de miel y el proceso mediante el que se la haya obtenido, pero este consejo es para las aquellas personas que tienen dudas sobre su situación tras tres o cuatro años.

¿Qué pasa si comemos miel después de la fecha de consumo preferente?

Aquí las contestaciones serán variadas porque tras esa fecha nadie se atrevería a afirmar, sin haber probado previamente el producto, que se encuentra en perfecto estado. La clave está justamente en retirarlo de allí donde se haya almacenado, y comprobar que sus características siguen intactas antes de servirlo a un invitado o estropear tus platos.

La buena noticia es que el deterioro de la miel, al contrario del de otros alimentos, es paulatino. Tienen que pasar mucho tiempo expuesta a malas condiciones de conservación para que sea imposible comerla. Sí es más habitual, en cambio, que se endurezca y cueste consumirla.

Si te preguntas por qué la miel dura tanto, la explicación está en su bajo contenido de agua, de sólo un 17% o 18%, lo que impide que proliferen los microorganismos que arruinan otros productos en pocas semanas.