¡Es posible: el truco para abrir un candado sin llave

En diferentes circunstancias, es posible que nos encontremos con un candado cuyas llaves no sabemos dónde se encuentran. Normalmente deberíamos recurrir a un profesional que se encargue de abrirlo por nosotros, pero existen más soluciones. Evidentemente deberías ser cuidadoso al respecto, porque vamos a mostrarte cómo abrir un candado sin llave.

Estos trucos tienes que aprovecharlos de la mejor forma para abrir todos aquellos candados que dan acceso sólo a tus posesiones. Lo interesante es que, con un poco de paciencia, son muchos los elementos que tenemos en casa y pueden ayudarnos a abrirlos.

El truco para abrir un candado sin llave

Con un martillo

No siempre la fuerza bruta es lo más recomendable para abrir un candado así que no te ilusiones con destrozarlo a martillazos. Únicamente tienes que golpear con suavidad el arco, sosteniendo con la otra mano el candado para que se mantenga firme. Insistiendo durante suficiente tiempo lograrás que las vibraciones desplacen la cerradura hasta que ceda y pueda abrirse.

Con una tapa de gaseosa

Si tienes un refresco en casa puedes usar la tapa para abrir un candado, cortándola de manera que emule la el formato de una «T». Utilizando una pinza debes crear un gancho con ella, introduciéndolo en la parte de arriba de su arco y presionando hasta abrirlo.

Con un clip

Al igual que en el caso anterior, y como en muchas películas a lo largo de la historia, si desarmas un clip hasta obtener un alambre, tal vez puedas abrir ese candado cerrado. Debería tener un ángulo de 45° para poder presionar la cerradura y conseguir que gire. No siempre funciona pero con algo de maña y suerte, se puede conseguir.

Con un taladro

No todos saben manipular un taladro, pero si estás dentro del grupo que sí domina esta herramienta, debes perforar el candado desde la parte derecha con una mecha de las más pequeñas. Extrayendo los pines sin dañarlos, la cerradura cederá en minutos.

Si no estás familiarizado con todo ello, no te la juegues y ves a manos de profesionales si no puedes hacerte daño y no vale la pena.

De todas formas, nuestro consejo es que guardes bien las llaves y combinaciones de los candados para que no sufras estos contratiempos y puedas abrirlo sin gastar energía, dinero y pensando en soluciones ingeniosas.

Además si buscas por internet verás que hay muchos más trucos para ello, tutoriales y otros.