El emoji corazón verde: cómo aplicarlo en tu día a día

Si usas redes sociales o aplicaciones de mensajería, algo que damos por hecho, seguramente te hayas topado con este emoji. Estamos hablando del green Heart o Corazón verde, el emoji verde. Se trata de uno de los más utilizados en estos servicios y plataformas. Conociendo eso, ¿sabes qué significa el emoji de corazón verde y cómo aplicarlo en tu día a día? ¡Te sorprenderás!

Lo primero que salta a la vista es que este corazón no es rojo -como es habitual- sino verde. Vas a encontrarle con él cuando quieras añadir emojis a tus chats y conversaciones en cualquiera de las apps para iOS o Android. Pero, ¿cuándo debes utilizarlo?

Muchos usuarios, al hallarlo, se preguntan en qué situaciones deberían reemplazar el típico corazón rojo por el corazón verde. Realmente no hay una sola respuesta, sino que deberías sustituirlo en diversas circunstancias. Vamos a repasar algunas.

¿Qué significa el corazón de color verde?

Emojipedia, la enciclopedia de emoticones más famosa del mundo, nos ofrece una explicación sobre este emoji tan popular.

Y considerando que son más de 500 los emojis integrados a los teclados de iPhone y Android, éste es uno de los más curiosos. Recordemos que el green Heart fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015. Desde ese entonces, se ha convertido en uno de los preferidos de los adolescentes. ¿Cómo transformarlo en uno de tus favoritos también?

En principio, hace referencia a la naturaleza. Como siempre que recurrimos a este color, estamos reconociendo nuestro interés por «lo natural». Puede ser la naturaleza en general, o animales o plantas en particular. Amén de ello, el clásico formato de corazón representa el amor que nos produce la naturaleza. No tanto la pasión del rojo por otros seres humanos.

Y lo que te llamará la atención es que en ciertas redes sociales, como Twitter, este corazón verde está asociado con la exitosísima banda coreana NCT. Justamente, la imagen de este grupo asiático es un corazón verde que lleva las letras NCT en la parte interior.

¿En qué casos incorporar el corazón verde a tus chats?

Para expresar afecto o amor platónico

El 💚 evoca sentimientos de afecto y/o amor platónico. A diferencia del tradicional ❤️, se distingue porque las emociones están más controladas o escapan a la realidad de quien emite el mensaje. El emisor del mensaje es consciente de que no es un amor que pueda realizarse. Por lo tanto, es un amor menos pasional pero más racional. Por qué no un amor de amistad, no sexual.

“Eres la mejor amiga que podría tener 💚. Te agradezco que me acompañes en este momento difícil”

“Sólo respira y disfruta. ¡Aquellos objetivos por lo que tanto has luchado se están cumpliendo! 💚»

Como puedes ver, son deseos que denotan cariño o preocupación por el interlocutor. Un corazón rojo no queda mal tampoco, pero creemos que el corazón verde es una alternativa superior por la que deberías optar cuando no estás interactuando con tu pareja.

Para expresar amor por el medio ambiente

En la demostración por la naturaleza radica otro posible uso de este emoji. Históricamente relacionamos todo aquello que pasa en la naturaleza con el color verde. Si lo combinamos con el diseño de corazón, la traducción más literal podría resultar «amor por lo verde» o «amor por la naturaleza».

Si tienes un amigo o conocido que aboga por la ecología, probablemente notarás que utiliza el emoji de corazón verde en sus intercambios escritos. Y puedes sumarte a esta tendencia y acompañarle.

También se pueden añadir otros emojis complementarios que no hacen más que reforzar el mensaje que se da en favor del medio ambiente. Corazón junto a un árbol, o junto a una sonrisa, o junto a la tierra o planeta.

Es verdad que no es un emoji que se estilo tantos como otros, como pueden ser los corazones rojos, el del beso o bien la carita sonriente.

Para expresar la cultura irlandesa

Si eres descendiente de irlandeses o un enamorado de aquellas tierras, el verde es el color con el que las vinculamos inevitablemente. Al interiorizarse sobre sus fiests y celebraciones, puedes poner un Corazón verde junto al trébol.

“¡Iremos a Irlanda este verano para visitar a mis abuelos! 🇮🇪💚”

“Estoy tan orgulloso de mi herencia irlandesa. ☘️💚🇮🇪”

¿Puede suponer celos?

En los últimos años, hay quienes afirman que un corazón verde puede tener connotaciones menos positivas. También puede expresar los celos de quien envía el mensaje. ¿Por qué? Aseguran que se debe a la frase «verde de envidia». Aunque seguramente podrás darte cuenta de ello dado el contexto del mensaje, es una de las variantes que no debes descartar.

Ahora ya sabes de qué forma lo puedes usar en tus frases y mensajes. Siempre que quieras decir algo directa a veces puede parecer extraño que envíes un corazón verde, debes antes explicar qué significa.