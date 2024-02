Ya puedes tener la inteligencia artificial de Google en tu móvil Android: sigue estos pasos

La inteligencia artificial de Google llega a tu móvil Android y lo hará de tal forma que te hará la vida mucho más sencilla. La IA es una realidad que nos debe ayudar a realizar determinadas tareas para que nuestra vida sea más sencilla, agilizando determinados trámites que deberán hacerse más rápidamente.

Google es una de las primeras compañías que es capaz de llevar esta AI a tu móvil. Para conseguirlo, solo debes seguir unos sencillos pasos que te ayudarán a que todo encaje a la perfección con este sistema. Así podrás tener a Bard de Google en la palma de tu mano a través de tu teléfono.

La inteligencia artificial de Google se llama Bard

La era de los chatbots ya ha empezado, antes de nada, debes saber de qué se trata para poder usar a la perfección esta herramienta. La IA tiene una cara visible y amable, estos chats que deben ser capaces de encontrar respuestas a todas las inquietudes que tenemos. Es la manera de conectar con esta tecnología, con esta información que está en todas partes.

Cada vez más aplicaciones o grandes empresas deciden incorporarla para dar un servicio de lo más eficiente a sus clientes. Buscamos cada vez más y más opciones para poder hacer posible lo imposible. Siguiendo los pasos de nuestra inteligencia artificial nos enfrentamos a un cambio de ciclo que puede acabar siendo importante.

Habrá llegado el momento de buscar la manera en la que la Inteligencia Artificial acabará llegando a nuestro teléfono de la mano de un sistema que se traduce en mejoras constantes. Google va un paso más allá y es capaz de dar a conocer un Chatbot que realmente puede marcar la diferencia.

Bajo el nombre de Bard se esconde una novedosa inteligencia Artificial que es capaz de ofrecernos lo mejor y mucho más. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ella para conseguir obtener aquello que siempre hemos necesitado. Una oportunidad única de experimentar con ella.

Justo lo que estamos necesitando hacer realidad. Una serie de compromisos que son fundamentales y que quizás nos solucionen algunas dificultades a la hora de actuar con un Google que acabará reinando y lo hará de la mejor forma posible, con la tecnología a nuestra disposición.

Así es como llega la Inteligencia Artificial de Google a tu móvil Android

Si tienes un móvil Android estás de enhorabuena, vas a poder obtener aquello que necesitas. Un elemento que será el que marque un antes y un después, una nueva aplicación basada en la AI y de la mano de Google te está esperando. Podrás interactuar con este buscador a través de un chatbot que es realmente espectacular.

Antes de que te emociones, debes tener en cuenta que aún no es una realidad, llegará durante los próximos meses y será un botón añadido a este buscador el que tendrás que presionar para que aparezca. Algo que parece y será muy fácil abriéndote todo un abanico de posibilidades.

El vestido de Jennifer López nos permitió tener una pestaña solo para imágenes y en este 2024, la Inteligencia artificial también ara mucho más sencillas las búsquedas con Google. Podremos obtener una respuesta más rápida, a través de un texto o siguiendo unos comandos de voz. Una novedad que nos evitará tener que escribir esas palabras claves que estamos buscando.

También podremos compartir imágenes para decirle qué es lo que buscamos, directamente tendremos una serie de elementos que serán más fáciles de detectar y de poder determinar. Habrá llegado el momento de poner rumbo a una nueva era en las búsquedas.

Bard pronte hacer más fácil esa tarea de recopilar una información que puede ser muy valiosa. Conocer en un pequeño resumen todas las noticias que van apareciendo sobre un tema. Saber qué libros tenemos pendientes de leer de nuestro autor favorito que acaban de saber o ver los vestidos de ese color en concreto que tenemos en mente, es algo que podremos hacer.

Las posibilidades de Google ya son enormes y en los últimos tiempos se ha ido modernizando, pero lo que nos espera puede ser incluso más intenso. Todo dependerá de manera en la que empezamos a dejar salir una serie de novedades importantes que debemos tener en cuenta.

Antes de que te asuste la llegada de este Chatbot que cambiará tus búsquedas, podrás elegirlo frente a la búsqueda convencional. No tendrás por qué utilizarlo, solo si realmente lo necesitas lo puedes activar. De esta manera acabarás obteniendo algo que quizás no esperabas, un plus de más en una tarea que puede ser mucho más sencilla. Google se moderniza y decide ser uno de los primeros buscadores en incorporar una IA que ya vemos llegar a WhatsApp o a las redes sociales.