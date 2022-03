WhatsApp es la principal aplicación de mensajería instantánea del mundo, y eso significa que todos, o al menos varios de nuestros datos más importantes, pueden llegar a estar en algún momento por sus chats. Si no somos cuidadosos, corremos el riesgo de que alguien los coja, y los utilice robándonos información para luego extorsionarnos, quitarnos dinero o averiguar alguna cosa. Es importante saber si han hackeado mi WhatsApp.

Y si bien es cierto que no es nada común ver una cuenta de WhatsApp hackeada, eso no quiere decir que no pueda llegar a pasar, así que lo mejor es estar debidamente preparado para poder detectar malos comportamientos en la aplicación, que podrían advertirnos acerca de ese problema.

Trucos para saber si han hackeado mi WhatsApp

Hacemos hincapié en su comportamiento, porque es probable que quien haya accedido a tu perfil haga todo lo posible para no dejar huella. La conducta de WhatsApp podría ser definitiva para averiguar más al respecto, sospechar y detectar la intrusión, y tomar las medidas necesarias.

Debes entrar a WhatsApp Web, la versión para ordenadores desarrollada para poder entrar a nuestros mensajes de WhatsApp en computadoras, y comprobar las sesiones que se mantienen abiertas, ya que ésta es la principal brecha de seguridad de la mensajera.

En la app instalada en tu smartphone, sea iPhone o Android, revisa las sesiones de WhatsApp Web activas, y cierra todas aquellas que no reconozcas, porque podrían estar abiertas en otros equipos, ajenos a tu propiedad. Una vez cerradas, estas sesiones no serán activadas de nuevo sin tu móvil.

Por otro lado, si alguien intenta ingresar en tu cuenta, y la mensajera detecta que esa actividad resulta sospechosa, te enviará un mensaje avisándote de ello, y se cerrará automáticamente en tu teléfono. Si el intruso no tiene éxito, recibirás un SMS con un código, que es el que este delincuente está reclamando para poder meterse en tu perfil. No tienes que compartirlo con nadie, nunca.

Dicho de otra manera, si WhatsApp funciona sin problemas en tu smartphone, y no tienes sesiones de WhatsApp Web activas en una PC extraña, lo más seguro es que no te hayan robado datos.

De todos modos, te aconsejamos que eches un vistazo a mensajes enviados y llamadas realizadas desde tu dispositivo, porque puede que hayan querido estafar a un tercero haciéndose pasar por ti, y en ese caso tendrás que prevenirle rápidamente, para que no caiga en la trampa.

Una vez completado lo anterior, desinstala y vuelve a instalar WhatsApp para actualizar el número de seguridad, y quedarte tranquilo de que nadie más tiene acceso a tu cuenta y sus contenidos.