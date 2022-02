Seguro que ya conoces las posibilidades de WhatsApp Web, una aplicación que puedes utilizar en tu ordenador y que no es más que una extensión de la app de tu móvil. Una auténtica joya que permite disfrutar de la app en pantalla grande. Puedes leer los mensajes con mayor claridad, ver fotografías o vídeos como siempre has deseado o leer algún documento sin forzar la vista. Pero no todo es perfecto, no puedes ocultar que estás en línea. ¿Deseas saber cómo puedes dejar de aparecer como conectado en WhatsApp Web? Te lo contamos en este artículo, así que no pierdas detalle.

Cómo aparecer offline en WhatsApp Web

Para ello debemos advertirte que has de utilizar previamente el navegador Google Chrome para que puedas aparecer como no conectado en WhatsApp Web. Si ya lo haces, puedes seguir leyendo, y si no, puedes descargar ese navegador desde este enlace.

Una vez que lo tengas instalado, el proceso es muy sencillo, solo has de instalar una extensión de Google Chrome llamada WAIncognito, pudiendo hacerlo desde este enlace de descarga. Las extensiones de Chrome no son más que programas autoejecutables que añaden propiedades a tu navegador, en este caso, aparecer como no conectado en WhatsApp Web.

Una vez que ya tienes la extensión instalada, esta es la manera de aparecer como no conectado en tu app de mensajería favorita.

Inicia sesión en WhatsApp Web como lo haces siempre.

Si te lo solicita, escanea el código QR para iniciar sesión en tu cuenta de WhatsApp. Esto ocurre cundo has cerrado anteriormente sesión, algo que debes hacer sí o sí si tu ordenador es compartido.

para iniciar sesión en tu cuenta de WhatsApp. Esto ocurre cundo has cerrado anteriormente sesión, algo que debes hacer sí o sí si tu ordenador es compartido. Activa la extensión WAIncognito que ya tienes instalada y ya aparecerás como no conectado. Nadie sabrás que estás online.

Te dejamos un vídeo muy ilustrativo de Jorge Luis Fince que te guía por todo el proceso.

Otra de las posibilidades para que tus contactos no sepan que estás conectado es desactivar el doble check azul. Si ya lo tienes hecho en tu teléfono, no tendrás que hacer nada más en tu ordenador, ya que lo que aparece en él es una traslación de o que tienes en tu dispositivo móvil.

WhatsApp Web ya no tiene secretos para ti, por lo que aparecer como no conectado es tan sencillo como hacer lo que te hemos comentado. Te libras además de todas aquellas personas que nos inquietan cuando menos lo esperamos. ¡Vive más tranquilo con este truco!