WhatsApp se ha actualizado hoy con una buena batería de novedades, sin embargo, no es posible saber si un contacto está o no en línea si este ha restringido algunas opciones de privacidad. Para ello, hay que recurrir a algunas aplicaciones de terceros que pueden hacer este trabajo y proporcionar toda la información posible. por tanto, rastrear el WhatsApp de otra persona es una posibilidad más siempre y cuando lo hagas desde tu teléfono Android, ya que por la características de iOS, no te será posible hacerlo desde tu iPhone.

Cómo rastrear WhatsApp y saber si tus contactos están conectados

Recuerda, puedes hacerlo desde tu dispositivo Android, ya que estas apps solo su pueden descargar desde la Play Store de Google.

Familog

Esta app puedes descargarla desde este enlace. Gracias a ella puedes saber si un contacto está o no en línea, pero además, conocer detalles como tener acceso a gráficos que detallan los momentos en los que esos contactos han estado conectados. Se trata de una app con clara orientación hacia las familias, por lo que muchos padres podrán conocer si sus hijos están o no estudiando o chateando.

Whats Tracker: Last Seen Online Tracker

Prácticamente hace lo mismo que la anterior, pero en este caso nos encontramos con el handicap de tener 6 horas de prueba gratuita limitada a 3 contactos, Después de esto hay que pasar por caja y adquirir la versión completa de la app. Hace lo que promete, pero ten en cuenta que esaá en inglés. Pruébala desde este enlace.

WaStat – rastreador de WhatsApp

Esta app viene a completar un combo interesante. Limitada de forma gratuita, pero muy completa cuando la adquirimos, monitoriza con bastante efectividad los estados en linea de tus contactos. Por eso puedes realizar un control de la conexión de quien desees, teniendo además a tu alcance gráficas de las diferentes conexiones durante los últimos 30 días.

Siempre hay un pero

Efectivamente, no todo es tan bonito como se pinta. Si cualquiera de tus contactos que deseas monitorizar tiene desactivada la opción de mostrar su última hora de conexión, ninguna aplicación del mercado podrá hacerlo. Por tanto, estas aplicaciones están limitadas hacia aquellas personas que no lo hacen, o bien hacia tus hijos, que si son menores de edad siempre es conveniente que mantengan su última hora de conexión visible.

Rastrear WhatsApp queda por tanto condicionado a esto, así que valora muy bien la descarga o compra de las aplicaciones, porque tampoco hacen milagros. Son una ayuda más para saber el estado de conexión de un contacto sin necesidad de recurrir a la aplicación nativa.