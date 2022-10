Cómo hacer una landing page

Si estás adentrándote en el mundo del marketing, o si tienes un negocio y estás descubriendo poco a poco qué tan importante es trabajar bien cada detalle de tu portal en Internet, probablemente te preguntes cuáles son aquellos modos en los que podemos crear una landing page efectiva que ayude a convertir al usuario en consumidor.

Las también llamadas páginas de aterrizaje son fundamentales en cualquier estrategia de marketing online, porque los clientes llegan a ellas tras ver y pulsar un enlace en algún sitio, un banner o un anuncio en el correo electrónico. Conocer cuáles son los aspectos que contribuyen a su éxito es, por tanto, una forma de ganar mucho más dinero.

Así se construye una landing page efectiva paso a paso

Define tus buyers

Los buyers o compradores son los prototipos de clientes en los que has pensado, la respuesta a la pregunta básica de a quién te estás dirigiendo con tus campañas. Si no los defines, no puedes segmentarlos, así que comienza por aquí. Puedes aprovechar las plantillas de buyers personas que se encuentran disponibles para facilitarte un poco esta tarea.

Clarifica tus objetivos

Tienes que despejar cualquier duda respecto de los objetivos que persigues. ¿Quieres promocionar una versión gratuita de tu producto o servicio? ¿Pretendes impulsar compras directas?

El contenido, lo principal

El contenido de tu landing page tiene que ser poderoso, si definimos así a lo que es llamativo, práctico y útil. Primero debe atraer la atención, favorecer una navegación sencilla y por último resolver un problema.

Usa formularios predefinidos

Obtener información sobre quienes se interesan en lo que ofreces es clave para el futuro de tu compañía, así que incorpora formularios predefinidos que estarán obligados a rellenar si es que quieren hacerse con tus productos. Tendrás una base repleta de datos para futuras campañas, y podrás anticiparte a las demandas de tu público.

Desarrolla una estructura sólida

Hay determinados componentes que toda landing page debe evitar porque generan potenciales distracciones, como dar enlaces a otros portales o incluir objetos sin razón de ser, entre ellos las barras de navegación.

Agrega una «Thank you page» o agradecimiento

Al concluir el ciclo de conversión, en el que alguien ha pagado por tu producto o servicio, da inicio la experiencia posventa, tan trascendente como lo anterior. Opta por alguna «Thank You Page» o página de agradecimiento, demostrándole al cliente que te alegras de tenerle entre tus fieles y, por qué no, haciéndole algún regalo.