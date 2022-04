Si bien es un deporte que históricamente se ha asociado a las personas mayores y adineradas, hace ya un tiempo que cualquiera que lo desee puede empezar a jugar a golf, sin importar edad ni clase social. Pero claro, eso no significa que no haya que trazar un plan para aprender mejor y no desanimarnos pronto.

El caso es que existen muchas maneras de empezar a jugar golf, y lo primero que tienes que saber es que se trata de un deporte que pondrá a prueba tu paciencia como pocos otros.

Por otro lado, aunque aquí la bola está detenida, no nos viene en movimiento ni tenemos contacto directo con los rivales, eso no quiere decir que el golf sea más fácil de aprender. Todo está en la técnica, y la capacidad que tengamos para ir desarrollándola, sin desesperar en este proceso.

¿En qué consiste el golf?

Básicamente en enviar la bola al hoyo en el menor número posible de tiros a lo largo del juego (9 o 18 hoyos).

¿Dónde juegas al golf?

Lo más probable es que tengas un campo de golf en mente, con 18 o más hoyos. En España, los clubes de golf están bastante extendidos, tal vez más distribuidos en las cercanías de ciudades importantes como Madrid o Barcelona, pero también hay muchos campos de golf en áreas más descentralizadas.

De todos modos, para iniciarse en el golf, antes de hacerse socio de cualquier club, donde seguramente el ambiente hará que te sientas un poco intimidado, es mejor que te decantes por un campo de práctica.

5 pasos para empezar a jugar golf

Sé perseverante

Al principio, tus golpes enviarán la bola lejos del hoyo, y necesitarás de muchos más tiros de los que reclama cada jugada. Si te frustras enseguida, nunca llegarás a controlar tus acciones.

Busca una pareja

Así como hay quienes estudian mucho más eficientemente cuando lo hacen en pareja, jugar al golf o aprender con alguien más puede ayudarte, porque te animará en esos días en los que puede que no tengas demasiadas ganas, y además porque corregirán errores de forma conjunta.

Un campo cercano, y sencillo

Tienes que dar con un campo en las cercanías de donde vives, para que en apenas un rato estés allí practicando cada vez que te hagas un hueco en la rutina. Si queda lejos, tarde o temprano lo dejarás.

Toma clases

Nadie mejor que un profesional para enseñarte los conceptos básicos del golf, y cómo adoptar posturas correctas para cada disparo, así que ponte en contacto con uno y pídele que te instruya.

Dedicación suficiente

Por último, como cualquier otra habilidad, aprender a jugar a este deporte requiere de bastante dedicación. Prácticamente tendrás que usar cada momento libre para seguir afinando tus desplazamientos.

¿Qué hacer después de la primera toma de contacto con el golf?

El primer acercamiento al juego de golf es una experiencia diferente de persona a persona, por lo que para algunos de vosotros podría ser un éxito salvaje inmediatamente y para otros ser una frustración si no has logrado ni darle a la bola: en ambos casos no te alarmes si bien el golf tiene como característica una tendencia muy fluctuante que tiende a estabilizarse, al menos un poco, solo con años de juego y experiencia.

Por supuesto, incluso para tirar las primeras pelotas de golf, necesitas al menos un palo. No solo eso, también es recomendable que tu primera experiencia de golf sea bajo la guía de un profesor. Con una inversión moderada, tendrás al menos los elementos básicos para dar los primeros toques.

Normalmente, el maestro o el campo de prácticas proporcionan el equipo necesario y no tienes que preocuparse por nada. Por otro lado tampoco debes sentirte preocupado por la ropa, siéntete cómodo con un par de zapatos con cordones o unas zapatillas.

Una lección individual tiene un coste promedio de 20/30 euros por una duración de 30 minutos, a lo que, en algunos casos, tendrá que agregar el costo del alquiler de bolas, que es de alrededor de 3 euros por 50 bolas que normalmente son suficiente para una lección. No tengas miedo de verificar todo esto en la primera llamada de contacto con el campo que hayas seleccionado: