Son numerosas y muy diversas las plagas que suelen atacar nuestras plantas, y debemos interiorizarnos sobre ellas para poder mantenerlas protegidas y evitar que las ataquen antes de que sea demasiado tarde. En este último caso, por las gravísimas consecuencias que provoca, deberías saber cómo eliminar el oídio en las plantas y cómo impedir que vuelva a aparecer.

Muchos dueños de plantas y jardines quieren averiguar cómo eliminar el hongo oídio por ser una de las plagas actuales que más se reproducen en las casas españolas. Si hasta ahora has tenido la suerte de no toparte con ella, aún así es importante que te informes. A continuación, vamos a enseñarte a identificar el hongo y a saber tratarlo para que no dañe tus ejemplares.

¿Cómo saber si es oídio?

Hablamos de una enfermedad criptógama, es decir causada por hongos, a la que popularmente nos referimos como blanquilla. Generalmente los hongos pertenecen a las familias Erysiphe y Uncinula, aunque todas las subespecies actúan de forma similar. Visualmente es imposible distinguir unos de otros ya que las diferencias son mínimas. Eso sí, todos desgastan las hojas y los tallos.

Si bien esta afección puede alterar el aspecto y el desarrollo de cualquier planta, tiende a afectar la apariencia de la vida o parra. Otras plantas con las que se la relaciona son los rosales, los melones, las begonias, los calabacines y los manzanos. El problema realmente es que la plaga, introducida a Europa a mediados del siglo XIX, se adapta a las técnicas que se emplean para eliminarla.

Los ejemplares atacados por estos hongos presentan una serie de síntomas muy comunes, como una capa blanca «algodonosa». Podría confundirnos, en una observación lejana, con cenizas. La capa está formada por el micelio del hongo, una estructura compleja que le permite reproducirse. Y allí viene el segundo inconveniente: al hacerlo alcanza a las plantas cercanas.

¿Qué pasa si consumo oídio?

Mientras muchas plagas no suponen un riesgo para la salud, estos hongos son peligrosos porque si los consumes por error podrías padecer fallos respiratorios. Y hay una precaución muy concreta: no fumes marihuana infectada con este hongo porque el efecto podría multiplicarse varias veces. Si no acudes a una clínica o a un hospital a tiempo, no habrá nada que puedan hacer por ti.

¿Cómo eliminar este hongo?

Ahora que ya sabes todas las alteraciones que puede generar este hongo en las plantas y en quienes las consumen, probablemente te preguntes qué fungicida mata el oídio. Una vez que hayas descartado las partes de la planta afectadas, asegurándote de tapar las heridas para que el hongo no avance de nuevo, debes pulverizar los ejemplares con azufre.

¿Qué fungicida mata el oídio?

A día de hoy, el azufre para plantas es el único fungicida de efectividad comprobada contra los hongos Erysiphe y Uncinula. Normalmente, basta con espolvorear las plantas afectadas un par de veces a la semana, durante dos semanas, para recuperarlas. Conviene tomarse la molestia de espolvorear asimismo las plantas de sus alrededores para matar cualquier resto de hongos allí.

¿A qué temperatura muere?

Y lo que podría ayudarte en estos casos es tener idea de a qué temperatura muere el oídio. Puedes prevenir fácilmente que surja creando ambientes de baja humedad y de temperaturas extremas, sean frías o bien cálidas.

Ocurre que este hongo crece en patios y jardines con humedad elevada y temperaturas templadas, y en suelos con abundante nitrógeno. Por eso es que solemos verlo más en las estaciones intermedias. Puedes aprovechar estos datos a tu favor para combatirlo desde el primer momento. ¿Cómo? No abusando del abono químico y revisando tus plantas con regularidad.