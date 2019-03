Algunas aplicaciones permiten la creación de GIFS de manera fácil en apenas dos o tres pasos.

Los GIF se han convertido en imágenes animadas o con mensajes graciosos que todos compartimos en redes sociales o a través de nuestro smartphone, y aunque podemos encontrar infinidad de ellos ya creados, también puedes animarte a hacer los tuyos propios. Veamos a continuación, paso a paso, cómo crear un GIF.

En los últimos años, los GIF están llenando todas las redes sociales, gracias sobre todo a la facilidad con la que se puede realizar una secuencia animada. El GIF (acrónimo de Graphics Interchange Format), de hecho, no es más que las imágenes moviéndose en rápida sucesión, una especie de bucle fotográfico. ¿Te gustaría hacer algunos GIF pero no sabes cómo hacerlos? No te preocupes, existen muchas aplicaciones capaces de ayudarte.

Pasos y aplicaciones para crear un GIF

La primera y quizás la solución más simple es Giphy Capture. Una aplicación creada específicamente para ordenadores MAC y móviles iPhone que es te permite hacer un gif en cuestión de segundos. Una vez que hayas elegido un video (la duración no debe exceder los 30 segundos) simplemente abres la aplicación y seleccionas las imágenes que queremos transformar en GIF. Una vez elegidos, seleccionas la opción para crear el gif, esperas unos segundos y ¡listo!. Otra buena aplicación (disponible para Android y iOS) es Giphy Cam. La aplicación te permite grabar videos cortos de tu cara y convertirlos en GIF. La peculiaridad de Giphy Cam es que ofrece la posibilidad de agregar animaciones y filtros a la secuencia fotográfica. Solo debes grabar el vídeo, de no más de 10 segundos y abrirlo a través de la aplicación. Ahora corta el trozo que desees para crear el gif, añade el filtro o animación que desees y finaliza la operación seleccionando la opción de “Crear Gif”. El elemento creado se guardará en tu móvil (carpeta descargas) o directamente lo puedes compartir en redes sociales. También te puede servir Boomerang, una opción es recomendada especialmente para los amantes de Instagram. En realidad, Boomerang no transforma los videos en GIFs. Una vez que las imágenes han sido grabadas, la aplicación las guarda en formato mp4. Pero cuando el video se carga en la red social, los marcos se verán como GIF.

Pasos para crear un GIF en WhatsApp