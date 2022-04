A medida que el sushi se ha vuelto una opción culinaria más y más famosa en occidente, hemos tenido que acostumbrarnos a los clásicos palillos chinos con los que acostumbramos a tomar cada pieza. Pero ésta no es una tarea sencilla para todo el mundo, y muchos acaban frustrados porque se les hace imposible controlar el sushi y comerlo con decoro frente a los demás. Por esto te decimos cómo coger correctamente los palillos chinos.

Y si bien está claro que todo es una cuestión de práctica, en el caso de los palillos chinos hay detrás una técnica específica que es la que permite desarrollar la habilidad necesaria para poder utilizarlos. Asimismo, son movimientos que se suponen en el manual de cualquier persona respetuosa de la cultura y tradición japonesa, que es de donde proviene esta receta.

¿Cómo coger correctamente los palillos chinos?

Lo más importante es que los palillos se agarran por su extremo más grueso, nunca desde la mitad. Tampoco, evidentemente, por el lado más fino. Si cometes ese error, lo que sigue será inútil.

Una vez cogemos en su extremo grueso, el palillo inferior debe colocarse entre el hueco de pulgar e índice. Por su lado, el palillo superior hay que ponerlo sobre las yemas del pulgar y el índice, trazando una línea paralela imaginaria entre ambos, que habrá que mantener durante toda la velada.

Claro que hasta tendremos cierta confianza porque los palillos están quietos, pero es el momento de comenzar a moverlos, o te morirás de hambre. Debes usar el palillo superior para presionar las piezas contra el inferior, que hará las veces de base, logrando el equilibrio perfecto entre ambos.

Buenas prácticas con palillos chinos

Ahora que tienes el talento que hace falta para desenvolverte en una cita romántica con estos utensilios en tus manos, hay algunas buenas prácticas que no debes perder de vista.

En principio, debes cuidar que no haya ningún contacto entre los utensilios y tu boca, asegurándote de que exista una distancia prudencial entre ambos, y que sólo sirvan para llevar la pieza a tu boca.

Por otro lado, no está bien considerado manipularlos sin objeto alguno, ya que no son juguetes, sino más bien cubiertos como los que usamos en casa. A nadie le parecería correcto jugar con cuchillo o tenedor.

Por último, te aconsejamos no cruzarlos, pero no porque sea una cuestión de mala educación. Popularmente, se dice que cruzar los palillos atrae la mala fortuna, y no querrás que te persiga.