La gran mayoría de las mujeres utilizan tacones para acudir a los eventos especiales, como encuentros de trabajo importantes, reuniones sociales anheladas, etc. Pero no todas están acostumbradas a las características de este calzado, y pueden experimentar problemas a la hora de comprarlos o de pedirlos prestados para estas citas. Te contamos cómo calcular la altura ideal de tus tacones y no sufrir en el intento.

Efectivamente, si estás deseando cambiar ese parte de zapatos con tacones que vienes utilizando, puede que consideres que es el momento oportuno de adquirir un nuevo par o pedirle a una amiga que te haga el favor de prestarte uno suyo. Pero, ¿cómo saber cuál es la altura exacta de los tacones? Esto es clave para que te sientas cómoda durante ese rato, sin sufrir dolor ni molestias.

Cómo calcular la altura ideal de tus tacones

Y lo cierto es que hay varios métodos para calcular la longitud ideal de los tacones, combinando los cuales lograrás obtener siempre la respuesta precisa a tus dudas en diversas circunstancias, y no fallar en la elección del par.

El largo del pie

La primera de las fórmulas que deberías tener en cuenta parte de medir el largo de uno de tus pies desde el talón hasta el final del dedo más largo, dividiendo esa cifra por siete. Resultará un número que, en centímetros, es justo el que deben tener los tacones.

La solución para quienes gustan de tacones extremos

Si estás en el grupo de las que prefieren los tacones extremos, debes medir la distancia que existe entre tu talón y tu almohadilla, que debería oscilar entre los 7 y los 9 centímetros, y que te indicará cuál es la prolongación que deberían tener tus tacones más altos, aunque mejor no abusar de ellos. Por ejemplo, puedes vestirlos solamente en bodas muy especiales.

Altura dividido pierna, para las fiestas

El último truco que algunas ya han adoptado consiste en dividir la altura por la extensión de una pierna. A lo que dé se multiplica por diez. Vamos a suponer que una mujer mide 1,64 metros de altura. Tenemos entonces 164 centímetros, dividido 49 centímetros, que es lo que miden sus piernas. Parcialmente, el resultado es 2,56, pero al multiplicarlo por diez, llegamos a los 25 centímetros, aconsejables sólo en los casos en los que estemos refiriéndonos a tacones para las fiestas formales.

Dicho esto, debes ser consciente de que los profesionales de la salud aconsejan no insistir en usar tacones de más de tres o cuatro centímetros regularmente, dado que el impacto sobre la columna puede ser negativo, padeciendo deformaciones en esa zona.